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Футбол

Виктор Зябко (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Окжетпес зщ 4
Место рождения
Кокшетау
Дата рождения
6 июня 1997 (26 лет)
Пол
мужской
Рост, см
185
Вес, кг
78
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-19)

1

90
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-19)

1

Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Окжетпес

2 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Окжетпес-М

20

1+0

1

1626 11 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Окжетпес-М

5

1+0

414 6 (6)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2015/16 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

1+0

270 4 (4)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Окжетпес

5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Окжетпес

Вторая лига Казахстана 2016 Окжетпес-М

14

1+0

1260 11 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Окжетпес

1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Окжетпес

4

179 1 (12)
Вторая лига Казахстана 2018 Окжетпес-М

14

1260 11 (21)
Вторая лига Казахстана 2019 СДЮСШОР № 8 НС

17

3+0

1

1530 1 (17)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Жетысу Б

12

0+1

1

1071 2 (7)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Талас

21

1

1890 10 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Талас

1

1

90
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 Кызылжар

3

196 10 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Кызылжар

3

1

238 4 (4)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Туркестан

3

270
Вторая лига Казахстана 2022 Кызылжар-М

5

2+0

450 12 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Туркестан

10

1

900 9 (14)
Лига конференций 2022/23 Кызылжар

Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 Кызылжар

7

1

175 5 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Кызылжар

4

360
Вторая лига Казахстана 2023 Кызылжар-М

5

1+0

2

450 8 (11)
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 Окжетпес

3

106 3 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига Окжетпес

6

1

495 8 (16)

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