|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|2 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Окжетпес-М
|
20
|
1+0
|
|
1
|
|1626
|11 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Окжетпес-М
|
5
|
1+0
|
|
|
|414
|6 (6)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2015/16 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
1+0
|
|
|
|270
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2016
|Окжетпес-М
|
14
|
1+0
|
|
|
|1260
|11 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Окжетпес
|
4
|
|
|
|
|179
|1 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Окжетпес-М
|
14
|
|
|
|
|1260
|11 (21)
|Вторая лига Казахстана 2019
|СДЮСШОР № 8 НС
|
17
|
3+0
|
|
1
|
|1530
|1 (17)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Жетысу Б
|
12
|
0+1
|
|
1
|
|1071
|2 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Талас
|
21
|
|
|
1
|
|1890
|10 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Талас
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Кызылжар
|
3
|
|
|
|
|196
|10 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Кызылжар
|
3
|
|
|
|
1
|238
|4 (4)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Туркестан
|
3
|
|
|
|
|270
|Вторая лига Казахстана 2022
|Кызылжар-М
|
5
|
2+0
|
|
|
|450
|12 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Туркестан
|
10
|
|
|
1
|
|900
|9 (14)
|Лига конференций 2022/23
|Кызылжар
|
|
|
|
|
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Кызылжар
|
7
|
|
|
1
|
|175
|5 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Кызылжар
|
4
|
|
|
|
|360
|Вторая лига Казахстана 2023
|Кызылжар-М
|
5
|
1+0
|
|
2
|
|450
|8 (11)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|Окжетпес
|
3
|
|
|
|
|106
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|Окжетпес
|
6
|
|
|
1
|
|495
|8 (16)