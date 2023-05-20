"Нет оправданий". Тренер "Астаны" - о победе в матче за лидерство КПЛ, травмах и оценке "Кызыл-Жару"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян подвел итоги матча десятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против "Кызыл-Жара". В этой встрече оспаривалось лидерство в турнирной таблице, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший на "Астана Арене", завершился победой хозяев поля со счетом 3:2. На голы Вараздата Арояна, Абата Аймбетова и Эльхана Астанова гости ответили точными ударами Витора Пернамбуко и Ивана Графа.

- Очень понравился первый тайм, особенно первые 35 минут. Забили два гола, были еще моменты, мы могли третий забить и решить исход в первом тайме, но как обычно бывает, опасный счет 2:0, в концовке расслабились. "Кызыл-Жар" сразу воспользовался моментом, забил гол, который немножко подкосил настрой на второй тайм. Вышли играть в немного другой футбол, хотели использовать пространство, которое было за спиной, но, к сожалению, "Кызыл-Жар" благодаря пенальти, не знаю - почему перебивали, надо посмотреть, сравнял счет. Но я бы хотел отметить также моего друга Али Алиева, это его заслуга, очень хорошая команда, хорошо сбалансированная, не случайно они идут в верхней части турнирной таблицы.

Для нас самое главное, что у нас очень плотный график. Уже через три дня у нас матч с "Аксу", нам сейчас важно восстановиться, у нас есть определенные потери: перед стартом игры Абзал Бейсебеков получил травму, нам пришлось его поменять, в прошлом матче травмы получили Игор Иванович и Аслан Дарабаев, у которого перелом. Проблемы есть, но скажу, что мы осознанно шли на такой плотный график, и каких-либо оправданий быть не может. Самое главное, что мы сегодня выиграли, и нам нужно восстанавливаться, готовиться к следующим матчам.

- Почему "Астана" регулярно после счета 2:0 бросает игру?

- В этом нужно разбираться. Мы об этом часто говорим, сейчас сразу бросилось в глаза. Два гола забили, и потом еще десять минут играли, могли третий забивать, но потом психология, когда думаешь, что легко будет: в два ведем, два забили, а соперник, наоборот, находит внутренние резервы, мотивацию. Над этим нужно работать. Играй немножко по-другому, и такой валидольной концовки бы не было. Мы были в секунде от потери очков.

- Сегодня немало ошибок допустил вратарь Йосип Чондрич. Может, пора дать шанс Александру Заруцкому?

- Чондрич выносил, вытащил пенальти. Может, вы не видели, а может вас на матче не было. Он сыграл достойно.

- Насколько можно назвать поздний гол Астанова везением?

- Вы знаете, везение просто так не приходит. Когда команда работает, до конца терпит, придерживает структуру, выдерживает организацию, вот тогда приходит везение. Что такое везение? Без работы ты ничего не добьешься. Поэтому самое главное, что мы забили. Также можно сказать, что нам забили при счете 2:0 с атаки, которую тоже можно назвать везением. Самое главное, что мы победили, поэтому смысла говорить об этом нет.

- В конце матча заметили, что вроде бы готовился к выходу на замену Владислав Прокопенко, но в итоге он на поле так и не появился. Это из-за того, что решили играть навалом?

- Я сначала хотел немного изменить тактический рисунок, так как счет 2:2 нас не устраивал. Но потом что-то мне подсказало, что лучше оставить так. Я хотел поменять Томасова, и, в принципе, вы видели, что на последних секундах он промчался по флангу, отдал хорошую передачу.

После сыгранного матча на счету "Астаны" 25 очков, а у "Кызыл-Жара" 22 балла. Столичные вышли в лидеры, однако они сыграли на один матч больше.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 11 8 1 2 16-11 25 2 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 10 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"