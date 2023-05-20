Алиев рассказал о перестрелке с "Астаной", критике за игнор казахстанцев и назначении в сборную

Центральный матч десятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Астаной" и "Кызыл-Жаром" определил лидера в турнирной таблице. Наставник петропавловского клуба Али Алиев прокомментировал исход противостояния на послематчевой пресс-конференции, передают Vesti.kz.

Матч, прошедший на "Астана Арене", завершился победой хозяев со счетом 3:2. На голы Вараздата Арояна, Абата Аймбетова и Эльхана Астанова гости ответили точными ударами Витора Пернамбуко и Ивана Графа.

- Во-первых, после тяжелого матча с "Ордабасы": естественный грунт, дождь, - были эмоционально опустошены. Скамейка, к сожалению, коротка, были травмы перед игрой. Пропустили первый гол со стандарта, второй на мастерства Аймбетова. После этого включились, начали выполнять установку, начали сами понимать, что соперник позволяет, и можно решать вопросы. Во втором тайме игра пошла, которую мы ждали. Поэтому хочу сказать, что игра получилась качественная, команда "Кызыл-Жар" растет.

В раздевалке я поблагодарил ребят, и сказал, что если эта команда вырастит в деталях... то есть 90 минут Томасова вроде бы закрывали, а вот на 95-й минуте Виктор Зябко, кстати, это тем, кто говорит, что у нас очень много легионеров и, к сожалению, не играют казахстанцы: сегодня какой клуб, кроме "Кызыл-Жара", мог бы Зябко вытащить с "Яссы" и поставить против Томасова? Просто вопрос тем людям, которые пишут, что "Кызыл-Жар" не развивает казахстанских футболистов. К сожалению, в этих деталях Зябко уступил Томасову, начал соревноваться в скорости, где-то, наверное, надо было тактический фол применить. В общем, благодарю ребят, благодарю болельщиков, которые приехали.

Игра получилась, и я думаю, что сегодня Казахстан увидел "Кызыл-Жар" с топами, и лицо мы показали свое достойно. Мы не были трусливыми, были достаточно конкурентоспособными. К сожалению, как мы говорим, бич многих команд - это исполнительное мастерство. Огромное спасибо обеим командам, особенно благодарю, конечно же, своих ребят. После 0:2 сделать такой возврат - это достойно, экстраординарно на "Астана Арене" с "Астаной". Обычно "Астана" такие игры убивает, как удав, но, к нашему счастью, мы смогли показать свое лицо.

- Не кажется ли вам, что ваша команда сама заслуживает приставки "топ", с учетом того, как ребята играют в этом сезоне?

- К сожалению, читая соцсети, читая многих, кто пишет о "Кызыл-Жаре", называя андердогом... Люди, наверное, забыли, что в прошлом году этот андердог очень достойно представил в Лиге конференций, и сам называть и давать приставку "топ" я не могу. А вот в соцсетях, в народе, на трибунах уже должны призвать каким-то прозвищем "Кызыл-Жар". Я считаю, что мы заслужили какое-то уважение и в соцсетях, и от специалистов, экспертов.

- Учитывая то, что "Астана" играет первым номером, вы пытались тоже действовать в такой манере. Это был такой план на игру?

- На "Астана Арене" не каждой команде удается играть первым номером, поэтому сегодня мы исходим от тактической расстановки соперника, и под нее мы расставляем игроков и планируем, где они уязвимы. Если "Астана" уязвима во второй зоне, то мы играем во второй. Если соперник силен в первой зоне, то мы не лезем туда, смысла нет. Наша команда в этом плане очень организованно сыграла, понимая, в какой зоне соперник слаб. В эту зону мы начинали свои действия, как в обороне, так и в атаке.

- Если вам поступит предложение возглавить молодежную сборную Казахстана, согласитесь ли вы?

- Если страна позовет, то, конечно, мы готовы. Но здесь вопрос: у меня есть обязательства перед клубом "Кызыл-Жар". После того, как сейчас поставили задачи, я считаю, что неправильно говорить - поступит или не поступит. Все мысли и знания я готов полностью отдать "Кызыл-Жару". Но если страна призывает, то я думаю, что любой, не только Алиев, то надо идти и помогать, как это сделали другие.

- Можно ли сказать, что это такое поражение, после которого команда будет чувствовать себя еще увереннее?

- Вы абсолютно правы, поражение поражению рознь. Есть такое слово - молчание - есть люди, которые молчат от незнания, а есть те, которые действительно понимают и молчат. Поэтому наша команда если сегодня и проиграла, то, думаю, это поражение нужно занести в копилку, и если команда будет продолжать, как с "Ордабасы", с "Астаной", то действительно в Казахстане появится еще одна команда, которая будет претендовать на приставку "топ". Хотя это, наверное, грубо сказано, потому что "топ" - это не команда, а клуб. Клуб должен быть "топ", начиная от офиса и заканчивая всеми департаментами, которые обслуживают команду.

По итогам этой встречи в активе столичного клуба 25 очков, а у "Кызыл-Жара" 22 пункта. "Астана" вырвалась в лидеры чемпионата, однако у конкурентов есть матч в запасе.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 11 8 1 2 16-11 25 2 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20 4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18 5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13 8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11 9 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11 10 Тобол 9 3 2 4 12-14 11 11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10 12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8 13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4 14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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