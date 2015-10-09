Новый шанс для талантов "Кайрата" и "Астаны". Самые недооценённые трансферы межсезонья КПЛ-2026

Пока казахстанский трансферный рынок гремит от звёздных имен, некоторые переходы остались в тени, хотя потенциально они могут стать даже более важными для своих клубов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как "Астана" и "Кайрат" вернули своих игроков после успешных аренд, а также о "Тоболе", сумевшем выиграть конкуренцию за футболистов сборной Казахстана.

"Елимай" - один из самых активных участников рынка, который усилил и без того крепкую обойму казахстанских футболистов. И среди них максимальную пользу может принести Арсен Аширбек. Универсал в прошлом году покорил не только КПЛ, но и достойно дебютировал за сборную в противостоянии с Бельгией! Арсен идеально может вписаться в игровую концепцию "Елимая", где многое заточено на большом объеме работы и агрессивной игре. Аширбек именно такой, к тому же он способен закрыть оба фланга в обороне или же трансформироваться в Канте в опорной зоне.

Мы уже рассуждали на тему того, как "Тоболу" будет сложно (практически невозможно) заменить Ислама Чеснокова, но перестроить игру и распределить атакующую роль равноправно тренерский штаб вполне способен. Тем более появились сразу две новые, интересные опции. Вингер Дамир Марат в прошлом году создал несколько хайлатов для инстаграма и был одним из самых ярких дриблеров лиги. В системном футболе Нурбола Жумаскалиева отлично знающие свои сильные стороны Марат может раскрыться еще эффективнее.

Тот же "Тобол" взял и Даурена Жумата у которого с результативностью в сезоне-2025 было все на высоком уровне. Да, пока на фоне всей карьеры, прошлый год Жумата это аномалия. Теперь уроженцу Тараза предстоит доказать в более амбициозном клубе, что его прогресс не случаен, а закономерен.

В "Астане" наступили тяжелые времена, клуб пока не имеет подтвержденного бюджета и стопроцентных финансовых гарантий, поэтому и состав сильно изменился. Столичный клуб покинули многие легионеры, но это в то же время шанс для казахстанцев. В частности, для Эльхана Астанова. Полгода в родном Шымкенте позволили Астанову перезагрузиться и обрести прежнюю уверенностью, которая была подкреплена голами. Этот год, возможно, решающий для Эльхана в проекции его карьеры в "Астане". На данный момент он выглядит главной опцией команды на левый фланг атаки. Теперь там нет Усмана Камары и все надежды связаны с Астановым.

В "Кайрате" аренды не всегда работают продуктивно, но история Султана Аскарова может стать иной. Фактурный центрбек провел стабильный год в "Жетысу" под чутким руководством Самата Смакова. Очевидно, что Султан набрал тот опыт в КПЛ, который ему был необходим. Теперь есть все шансы ворваться в основу "Кайрата". У алматинцев уходит Егор Сорокин и среди конкурентов остаются: сомнительный с точки зрения качества легионер Лукас Африко, такой же молодой Александр Широбоков и только привыкающий к основной команде Амирбек Базарбаев. В такой компании Аскаров просто обязан бороться за место в основе.

