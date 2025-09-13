"Нелюбимый сын" возвращается: Касым получил тройную мотивацию на матч с "Кайратом"

Центральный матч 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Кайратом" и "Актобе" может сразу по нескольким причинам стать особенным для капитана гостевой команды Алибека Касыма. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о большой мотивации защитника.

Ни для кого не секрет, что Алибек - воспитанник "Кайрата", но, в то же время, человек, которого болельщики алматинской команды, мягко говоря, недолюбливают. На это повлияло и то, что футболист решил строить карьеру в стане принципиального соперника, и то, что он частенько забивает в ворота "Кайрата" и не стесняется праздновать эти голы.

Даже был эпизод, когда в 2023 году Касым праздновал гол в ворота "Кайрата" у гостевого фан-сектора алматинцев, указывая на свою фамилию на спине (смотрите видео гола и празднования ниже).

Каждый матч с "Кайратом" - вызов для Касыма

Сейчас Алибек - не просто защитник "Актобе", а капитан красно-белых. Он возвращается в родной город, на поле родного клуба, но почти все будут настроены против него. Иммунитет к хейту у футболиста уже давно сформировался, а иногда он даже добавляет ему мотивации.

В своей карьере он чаще всего забивает в ворота "Кайрата" и "Кайсара" - по четыре гола. Это немало для 27-летнего центрального защитника, согласитесь? Первый раз он забил в ворота родной команды ещё во времена выступлений за "Кызыл-Жар".

Любопытно, что он забивал алматинцам по разу в каждом сезоне, начиная с кампании-2021 (2021, 2022, 2023 и 2024). А вот в 2025 году он "Кайрату" ещё не забивал, и завтра будет последняя возможность это исправить.

"Кайрату" Касым забивал один раз с игры, один раз - со штрафного, ещё дважды - с пенальти.

Касым проведёт юбилейный 100-й матч за "Актобе"

Символично, что именно на столь принципиальное противостояние выпал сотый матч Касыма в футболке "Актобе". Если он выйдет на поле в воскресенье, а помешать этому может только форс-мажор, то Алибек войдёт в топ-20 рекордсменов красно-белых по этому показателю.

Из текущего состава пятикратных чемпионов Казахстана эту отметку в "Актобе" уже "пробили" защитники Адильхан Танжариков (150) и Багдат Каиров (148).





Касым может забить 20-й гол за клуб и превзойти Логвиненко

Следующий гол за клуб станет для Алибека 20-м по счёту. Если ему удастся забить в принципиальнейшем матче на выезде с родным клубом, и сделать это в сотом матче за "Актобе", то своеобразное комбо будет активировано.

20-й гол автоматически включит Касыма в список топ-15 лучших бомбардиров в истории "Актобе", и он сможет сравняться с легендой клуба Юрием Логвиненко. Тот тоже был защитником, но он забил 20 голов за 332 матча, Касым же может достичь этой отметки за 100 игр, более чем в три раза быстрее.



Получится ли Касыму показать свою лучшую игру на "Центральном" и вновь огорчить болельщиков "Кайрата"? Узнаем уже в воскресенье. Сделать это будет очень непросто, так как в соперниках участник общего этапа Лиги чемпионов.

С другой стороны, через четыре дня после игры алматинцы впервые сыграют в основном турнире Лиги чемпионов, причём на выезде со "Спортингом", поэтому команде Рафаэля Уразбахтина придётся думать о двух фронтах.

Добавим, что в первом круге "Кайрат" одержал выездную победу над "Актобе" со счётом 2:1.

Фото: ФК "Кайрат"©️