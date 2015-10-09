Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Вчера 14:12
 

Молодой легионер покинул казахстанский клуб

Футбольный клуб "Кызылжар" объявил об уходе ивуарийского полузащитника Нене Гбамбле в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

Футбольный клуб "Кызылжар" объявил об уходе ивуарийского полузащитника Нене Гбамбле в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

Продолжение
23-летний Гбамбле присоединился к петропавловской команде в прошлом году и провёл за неё во всех турнирах 17 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.

Также в его карьере были российские "Шинник", "Торпедо" (Москва), "Ахмат", словенский "Целе" и украинские "Олимпик" (Донецк) и "Рубикон".


Ранее "Кызылжар" сообщил о трансфере болгарского защитника Пламена Галабова, а также усилил состав сербским полузащитником.

Петропавловцы заняли девятое место в таблице КПЛ-2025.

Не тянут топ-уровень? Кто из воспитанников "Кайрата" провалился в клубах КПЛ

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

