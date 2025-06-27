Месть за разгром или повторение успеха: что случится в центральном матче 14-го тура КПЛ?

В эти выходные, 28-29 июня, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) состоятся матчи 14-го тура. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о главных играх этого уикэнда.

В субботу зрителей ждут две встречи: набравший ход "Улытау" сыграет с "Жетысу" (17:00), а серьезно обновленный "Атырау" постарается вернуться на победную тропу в домашней игре с "Окжетпесом" (18:00).

В воскресенье "Тобол" и "Женис" во второй раз за неделю сыграют друг с другом в Костанае (18:00), а растерявший весь состав и тренерский штаб "Туран" примет дома "Актобе" (18:00).

Лидеры из "Астаны" поспорят с "Кызыл-Жаром" (20:00), а неуступчивый "Кайсар" встретится с "Елимаем" (20:00). В центральной игре тура схлестнутся "Ордабасы" и "Кайрат" (20:00).





"Астана" не отдаст первое место в КПЛ?

Смена лидеров в этом туре вряд ли намечается. У столичных три очка отрыва от "Кайрата", а еще домашняя игра с "Кызыл-Жаром", в которой хозяева будут явными фаворитами. Сейчас сине-желтые идут на серии из пяти побед, а вот северяне не могут добыть викторию с первой половины мая. А еще они приедут в столицу менее свежими из-за кубковой игры в среду.

С учетом того, что "Кайрат" ждет непростой выезд в Шымкент, отрыв "Астаны" от конкурентов может даже увеличиться. Но это зависит от центральной игры тура.

Кроме того, не забываем про "Тобол", который по потерянным очкам идет вровень с "Астаной". У костанайцев на два матча меньше, и команда вновь, как и в среду, сыграет с "Женисом". В кубковой встрече матч для "Тобола" сложился непросто (2:1), но в этот раз коллектив сможет рассчитывать на пропускавшего ту встречу из-за перебора желтых карточек Ислама Чеснокова.





"Актобе" получит идеальный шанс выйти из кризиса

Красно-белые идут на серии из четырех матчей без побед, набрав за эти четыре тура всего лишь один балл. Команда нуждается в экстренной встряске. И гостевой матч с "Тураном" - идеальный вариант для этого.

За последнюю неделю туркестанцы растеряли почти весь свой костяк, лишившись легионеров, ведущих казахстанцев и тренерского штаба. Поговаривают, что в Туркестане будут проводить просмотр игроков из области, и это не есть хорошо для перспектив клуба в КПЛ.

Такую разобранную команду "Актобе" должен побеждать на классе, пусть и на выезде. Иначе актюбинцы сами рискуют затонуть в собственных страданиях, вызванных неудовлетворительными результатами. Кстати говоря, новички - Георгий Жуков и Артур Шушеначев - могут дебютировать за команду в этой игре.

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"Ордабасы" - "Кайрат": чем закончится центральный матч тура?

Это будет яркая битва, в которой схлестнутся чемпионы последних двух лет. В первом круге, еще в марте, "Кайрат" разгромил "Ордабасы" на своем поле со счетом 4:0. Но это был еще совсем разобранный и неготовый к борьбе коллектив из Шымкента (вы помните, что команда даже была в зоне вылета).

Сейчас ситуация чуть улучшилась, но южане все еще далеки от идеала. Команда находится на седьмом месте в КПЛ, и чтобы не усугублять ситуацию, ей нужно набирать три очка в предстоящем туре.

Вот только "Кайрат" тоже не намерен заниматься "благотворительностью" и раздаривать очки. В мае команда проиграла три матча кряду, в том числе вылетев из Кубка Казахстана от "Ордабасы" (0:1). Но после этого на счету алматинцев две победы и ничья.

Шансов на победу у "Кайрата" как будто бы больше, тем более у хозяев на этой неделе был энергозатратный матч с "Кызыл-Жаром" (0:0) в национальном кубке. Но нельзя не учитывать тот факт, что у "Ордабасы" имеется серия из четырех игр без поражений.

Да, они не так часто выигрывают, но и себя обыгрывать не дают. В последнее время игры с участием "Ордабасы" не радуют большим обилием голов, поэтому и здесь все может решить один-два точных удара.



Добавим, что "Актобе", "Ордабасы" и "Кайрату" осталось провести по две игры перед стартом квалификационной кампании в еврокубках. Поэтому всем командам нужно выходить на свой пик уже сейчас.

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