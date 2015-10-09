От сборной до первой лиги: почему футболист "Астаны" уехал в "Иртыш" и что его ждет дальше?

Переход 24-летнего полузащитника "Астаны" Армана Кенесова в родной "Иртыш" не выглядел бы столь неожиданным, если бы не одно "но" - павлодарский клуб выступает в первой лиге. Корреспондент Vesti.kz проанализировал решение игрока и его дальнейшие перспективы.

Кенесов, за плечами которого четыре матча и один ассист за сборную Казахстана, перешел в родной клуб на правах аренды до конца сезона-2025. Тем самым игрок остался без возможности играть в КПЛ, еврокубках и, вероятно, без шансов на вызов в сборную.

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Кенесову необходима перезагрузка: что было не так в "Астане"?

Перед стартом этого сезона Кенесов присоединился к "Астане". Но заиграть в столичном коллективе сходу ему не удалось. Сам по себе факт адаптации в таком большом, по казахстанским меркам, клубе - явление непростое, особенно если ты казахстанский игрок, и тебе нужно постоянно конкурировать с одними из лучших легионеров чемпионата.

Но тут Арману также мешали повреждения, которые раз за разом давали о себе знать. Даже если хавбек присутствовал в заявке и получал свои игровые минуты, зачастую он выходил на поле в неоптимальных кондициях. Желание доказать всем, что он попал туда не за "красивые глазки", вынуждало футболиста работать, превозмогая боль.

Всего, за почти четыре месяца в клубе, Кенесов принял участие в шести матчах в составе столичных. Суммарно он сыграл около 110 минут.

Сейчас и сам футболист понимает, что ему нужна перезагрузка. Трансфер в куда более конкурентную среду и наличие проблем со здоровьем отодвинули его даже не на второй, а на третий план, хотя его талант, безусловно, заслуживает большего.

Но в "Астане" сейчас идет подготовка к еврокубкам, будет усиление состава, и в таких реалиях Кенесов рисковал бы остаться в глубоком резерве до конца года. Поэтому он сам попросил Григория Бабаяна отпустить его в аренду, и рулевой столичных не стал этому противиться.

"Буквально в прошлую пятницу я еще не думал о Павлодаре, но это настолько быстро случилось, что, когда появилась возможность вернуться домой, я сразу сказал, что хочу этого. Моя душа этого хотела, я сам этого хотел. Спасибо тем, кто интересовался мной, кто хотел видеть меня в своих рядах, но, повторюсь: я хотел домой и хотел помочь "Иртышу" выйти в премьер-лигу. Спасибо, конечно, Григорию Константиновичу (Бабаяну), за то, что он выслушал меня и отпустил сюда. Да, это лига ниже, но я дома, я счастлив и этого хотело мое сердце", - поделился Кенесов после возвращения домой.

У Иртыша большие цели. Они нуждались в ярком воспитаннике

Ппвлодарцы после десяти туров в первой лиге идут третьими, на шесть очков отставая от лидирующего "Каспия" и на два - от карагандинского "Шахтера". Еще весной были слухи, что руководство клуба хочет серьезно усилить состав летом, но мало кто мог подумать, что они начнут подписывать реальных кандидатов в сборную.

Сначала "Иртыш" объявил о переходе сверкавшего в "Туране" Абинура Нурымбета из молодежной сборной, а теперь усилился собственным воспитанником, который покинул клуб пять лет назад, в момент его тогдашнего расформирования.

К текущему моменту Кенесов стал самым дорогостоящим игроком второго дивизиона, наряду с голкипером "Шахтера" Игорем Шацким. Их ценник равен 300 тысячам евро, по данным Transfermarkt. Кстати говоря, 36-летний Шацкий тоже вернулся выручать родной клуб, являясь видным вратарем в КПЛ и основным голкипером сборной Казахстана. После этого шага он перестал вызываться в национальную команду.

По словам самого Кенесова, в Павлодаре хотят построить фундамент для команды, которая уже в следующем году будет бороться за высокие позиции в КПЛ. Что-то похожее мы видели в прошлом году от тогда еще новичка премьер-лиги из

Но для начала клубу нужно уверенно выступить в первой лиге, а с игроками калибра Кенесова это гораздо проще. Тем более, что, по слухам, трансферная кампания в Павлодаре еще будет вестись.

Сам Кенесов максимально предан родному городу и клубу. Где бы он ни играл, он всегда помнил, что в его сердце есть "Иртыш", и это его дом. Несколько лет назад, когда Арман женился на своей красавице Илане, у них была торжественная фотосессия на стадионе в Павлодаре. Это еще раз говорит о значении "Иртыша" для Кенесова.

"В начале 2000-х "Иртыш" был брендом всего казахстанского футбола, наравне с "Кайратом", наверное. Я думаю, что сейчас нужно помочь клубу вернуться на былые позиции, подтянуться к таким командам, как "Астана", "Кайрат" и "Актобе". Я надеюсь, что это будет очень хороший симбиоз, потому что тут реально поставлены задачи по выходу в премьер-лигу и не только. Чтобы эта команда была не просто "лифтером", но и боролась за призовые места в следующем году. Для начала, конечно же, нужно выйти в премьер-лигу. Думаю, сейчас мы своими победами можем вернуть болельщиков на стадион. Хочу, чтобы они приходили и поддерживали нас", - говорит футболист.

Поэтому нет сомнений, что в Кенесове были заинтересованы и клубы КПЛ, чтобы дать ему игровую практику и возможность набрать былые кондиции. Но всей душой футболиста тянуло лишь к одному варианту - вновь надеть на себя футболку любимой команды.

Вернется ли Кенесов на топ-уровень после первой лиги?

Кенесов покинул "Астану", но только на правах аренды. Если он здорово проявит себя в футболке "Иртыша", то у него будут шансы закрепиться в столице в следующем году.

Да, переход в первую лигу - это, наверное, серьезный шаг назад. Но Кенесов сам захотел этого, и у него еще будет время проявить себя в будущем. В сентябре парню исполнится 25, а в казахстанском футболе ряд игроков только после этого начинают играть на высоком уровне и добиваться вызова в сборную (Даурен Жумат, Асхат Балтабеков - примеров много).

Кто знает, быть может, именно возвращение домой придаст Арману тот самый импульс, в котором он нуждается. Этот игрок никогда не боялся новых вызовов, уже в 19 лет покинув родной "Иртыш" и уехав на Дальний Восток, выступать за "СКА-Хабаровск". Затем проявлял себя в "Кайсаре" и "Актобе".

"Когда я увидел шарф и футболку "Иртыша", эту эмблему - это прекрасное чувство. Потому что это мое родное, я здесь вырос, родился, впервые сыграл в премьер-лиге. Хочу вновь сыграть за "Иртыш". Чтобы мы были не просто командой бытия, а чтобы боролись за высокие места. Конечно, близкие сомневались. Но я понимаю, что если моя душа не лежит где-то в другом месте, то я буду простым статистом в команде, а я хотел быть здесь", - признался Кенесов.

Спустя несколько лет "Иртыш" вернулся в большой футбол, и теперь в их составе есть блудный сын - возмужавший, набравший багаж опыта Кенесов. В 2019 году он был юным талантом, которому "Иртыш" дал шанс проявить себя в "вышке". А теперь этот талант возвращается в команду, чтобы дать ей надежду на возвращение в КПЛ.

Отметим, что сегодня, 27 июня, "Иртыш" сыграет на своем поле со столичнымв рамках 11-го тура первой лиги. Встреча начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале KFF League

Фото: ФК "Иртыш"©️