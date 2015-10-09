Прояснилась судьба казахстанца после контракта с британским клубом

Стало известно, что казахстанский футболист Ислам Чесноков останется в "Тоболе" до конца сезона, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, костанайский клуб рассчитывает на вингера сборной Казахстана. А не играл он в Кубке страны против "Жениса" из-за перебора желтых карточек.

Что касается "Хартса", то в Шотландию Ислам должен будет отправиться по окончании сезона-2025 в Казахстане.

Ранее сообщалось, что футболист подписал предварительный контракт с "Хартс", а главный тренер клуба Дерек Макиннес заявил, что его команда будет стремиться найти компромисс с "Тоболом", чтобы ускорить переход казахстанца. Однако, как видно, он присоединится к британцам только в зимнее трансферное окно.

Чесноков является воспитанником футбольной академии устькаменогорского "Алтая". В 2021-2022 годах он выступал за белорусскую "Белшину", а затем перебрался в "Тобол". В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.