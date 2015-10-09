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"Реал" озвучил цену и условия для громкой продажи звезды

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"Реал" озвучил цену и условия для громкой продажи звезды ©instagram.com/realmadrid

В мадридском "Реале" вновь обсуждается возможный уход Родриго. Несмотря на то, что в клубе продолжают считать бразильца важным игроком на перспективу, его роль в команде Хаби Алонсо может измениться, передают Vesti.kz.

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В мадридском "Реале" вновь обсуждается возможный уход Родриго. Несмотря на то, что в клубе продолжают считать бразильца важным игроком на перспективу, его роль в команде Хаби Алонсо может измениться, передают Vesti.kz.

По информации Defensa Сentral, тренер не планирует использовать его как игрока стартового состава.

Все зависит от игрока и тренера

Как сообщается, "Реал" готов рассмотреть трансфер Родриго только в случае выполнения двух условий: футболист сам должен выразить желание уйти, а также получить согласие Хаби Алонсо. Пока ни одно из этих требований не выполнено.


Названа стартовая цена

В случае выхода на рынок, "Реал" начнет переговоры с потенциальными покупателями, только если будет предложена сумма от 80 миллионов евро. По ожиданиям клуба, окончательная стоимость трансфера может достичь 100 миллионов.

Родриго находится в "Реале" с 2019 года, когда перешел из "Сантоса" за 45 миллионов евро.

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