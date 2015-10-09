Как "Актобе" развалился после взлета на первое место КПЛ? Сейчас "красно-белые" уже вне топ-3

После матчей 13-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) из лидирующей тройки выпал "Актобе". Команда проиграла в центральном матче "Астане" на своем поле (0:1) и продлила свою серию без побед. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о спаде в стане "красно-белых".

Единственный гол в воскресном матче в Актобе на 84-й минуте забил полузащитник столичных Назми Грипши, реализовавший пенальти после нарушения против Марина Томасова. Благодаря этому "Астана" вновь оказалась на лидирующей позиции с 33 баллами, опережая "Кайрат" (30), "Тобол" (27) и "Актобе" (26).

В КПЛ вырисовывается новый состав топ-3

Сейчас в тройке лучших "Астана", "Кайрат" и "Тобол". Казалось бы, "Актобе" всего на балл отстает от идущих третьими костанайцев, но тут надо учитывать, что у вторых есть два матча в запасе. В то время, пока столичные, алматинцы и актюбинцы провели уже по 14 игр, то у "Тобола" их всего 12.

По потерянным очкам "Тобол" вовсе идет вровень с "Астаной" (отставание в два матча и шесть очков). Команда Нурбола Жумаскалиева имеет хороший запас, за счет которого может продолжить борьбу за чемпионство. Также у них есть преимущество в плане нагрузки, так как они, в отличие от остальных выделяемых команд, не участвуют в еврокубках.

Уже пять встреч кряду выигрывают подопечные Григория Бабаяна из "Астаны", а "Кайрат" вернулся на победную тропу, дожав "Кызыл-Жар" в непростом домашнем противостоянии. То же самое касается "Тобола", который в 12-м туре допустил потерю очков, но в 13-м реабилитировался.

А вот "Актобе", увы, потерпел три поражения и заработал всего одно очко в четырех последних турах. Представьте себе, всего один балл из 12 возможных за этот отрезок сезона!

Проблемы "Актобе" начались после взлета на первое место

17 мая "Актобе" одержал выездную победу над неуступчивым "Окжетпесом" (3:1), а на следующий день "Кайрат" неожиданно проиграл "Елимаю" (0:1). Обстоятельства сложились так, что эти исходы вывели пятикратных чемпионов страны на лидирующую позицию.

Тут многочисленная армия болельщиков "Актобе" воодушевилась, казалось, что теперь все пойдет еще спокойнее, но вышло наоборот. Уже в следующем матче они в гостях проиграли скромному и нестабильному "Жетысу" (1:2), а затем, уже в домашних стенах, ведя 1:0 в большинстве, проиграли прямым конкурентам и принципиальным соперникам из "Кайрата" (1:2).

В гостевой встрече с "Кызыл-Жаром" команде Вячеслава Левчука тоже не удалось вернуть себе настроение. Команда вела в большинстве, но в итоге упустила преимущество (1:1). А вчера, в домашней игре 13-го тура, хозяева проиграли "Астане" (0:1), упустив пару явных моментов забить с игры.

Такое положение дел должно серьезно волновать как фанатов "Актобе", так и любителей казахстанского футбола в целом. Ведь уже через две-три недели команде предстоит защищать честь страны в квалификации Лиги Европы , против польской(10 и 17 июля).

Болельщикам остается надеяться, что новички усилят состав и в краткие сроки изменят положение дел. Так, клуб уже подписал Георгия Жукова. Также присуствует ряд слухов о потенциальных трансферах Рамазана Оразова, Артура Шушеначева, Никиты Корзуна, Галымжана Кенжебека и некоторых легионеров.

На первый взгляд, "Актобе" будет самым "шумным" клубом КПЛ в период летнего трансферного окна. С другой стороны, актюбинцы в этом усилении очень нуждаются, и это видно по последним матчам в чемпионате.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 3 1 29-12 33 2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30 3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27 4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26 5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21 6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20 7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19 8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14 9 Женис 13 2 7 4 11-12 13 10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13 11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12 12 Туран 13 3 2 8 12-17 11 13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10 14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4 Перейти на страницу турнирной таблицы →