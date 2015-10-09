Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

КПЛ
Вчера 20:20
 

Месть за финал и худший старт в истории: что нужно знать о матче "Тобол" - "Кайрат" в КПЛ?

  Комментарии (2)

Поделиться
Асхат Тагыберген и Еркин Тапалов после столкновения. Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©

В эти выходные в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут матчи пятого тура. Одним из самых ожидаемых противостояний является битва аутсайдеров и лидеров текущей турнирной таблицы - "Тобола" и "Кайрата". Корреспондент Vesti.kz делится мыслями по этому матчу.

Поделиться
2

В эти выходные в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут матчи пятого тура. Одним из самых ожидаемых противостояний является битва аутсайдеров и лидеров текущей турнирной таблицы - "Тобола" и "Кайрата". Корреспондент Vesti.kz делится мыслями по этому матчу.

То, что "Кайрат" единолично возглавляет турнирную таблицу после четырёх туров, набрав десять очков, в принципе, неудивительно. Но то, что у "Тобола" всего один балл и последнее 16-е место - действительно шокирует.


"Тобол" выдал худший старт сезона КПЛ в клубной истории

Команда Нурбола Жумаскалиева забила три мяча и пропустила девять в четырёх стартовых турах. Случились поражения от "Актобе" (1:4), "Астаны" (0:2) и "Елимая" (0:1), а ещё в одной игре костанайцы упустили преимущество и поделили очки со скромным "Жетысу" (2:2).

Ещё никогда за всю историю проведения чемпионатов Казахстана "Тобол" не начинал сезон так плохо - один набранный балл после четырёх туров и разница голов минус шесть. До этого худшими показателями за этот отрезок времени считались результаты в 2001 и 2015 году, когда у "Тобола" было по два очка.

И тяжелейший календарь на старте сезона продолжается, ведь теперь команда примет на своём поле лучшую команду страны последних лет. И это после того, что алматинцы сделали с "Астаной" в последнем туре (4:0).


"Кайрат" в превосходной форме - им ещё никто не забивал

Подопечные Рафаэля Уразбахтина убили интригу в центральном матче четвёртого тура с "Астаной" невероятно быстро. "Кайрат" забил шесть голов в новом сезоне КПЛ и не пропустил ни одного.

Классную форму набрали и лидеры "Кайрата", среди которых и вся атакующая группа во главе с Дастаном Сатпаевым, и новички, среди которых выделяются и финский дуэт Яакко Оксанена и Ойвы Юкколы, и бразильский защитник Лукас Африко, нашедший общий язык с капитаном Александром Мартыновичем.

В общем, в стане гостей всё стабильно. Но главное для них - не допустить недооценки по отношению к застрявшему на дне турнирной таблицы сопернику.


"Тобол" уже обыграл "Кайрат", но это может сыграть против них

Если кто не забыл, то новый сезон в казахстанском футболе начался с матча за Суперкубок Казахстана в Астане, и в нём схлестнулись как раз "Тобол" и "Кайрат". В основное время алматинцы были близки к успеху, ведя 2:1, но на последних минутах костанайцы сравняли счёт благодаря штрафному в исполнении Асхата Тагыбергена.

Всё перешло в серию пенальти, где удачливее оказались игроки "Тобола", а решающее спасение было на счету Султана Бусурманова. Костанайцы триумфально начали новый сезон и громко праздновали эту победу в раздевалке, а вышли из неё с колонкой и танцами под Майкла Джексона.

Теперь же "Кайрат" может взять реванш у "Тобола" за эту неудачу. Не исключено, что для них это будет иметь принципиальное значение. 


Отметим, что матч "Тобол" - "Кайрат" пройдёт в субботу, 11 апреля, в Костанае. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по казахстанскому времени.

На этой неделе обе команды успешно преодолели барьер 1/16 финала Кубка Казахстана: "Кайрат" в гостях обыграл уральский "Жайык" (3:1), а "Тобол" уничтожил аксуский "Ансат" (8:0).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Астана   •   Тур 5, мужчины
11 апреля 20:00   •   не начат
Астана
Астана
(Астана)
- : -
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
Кто победит в основное время?
Астана
Ничья
Ордабасы
Проголосовало 12 человек

Реклама

Живи спортом!