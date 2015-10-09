Месть за финал и худший старт в истории: что нужно знать о матче "Тобол" - "Кайрат" в КПЛ?

В эти выходные в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут матчи пятого тура. Одним из самых ожидаемых противостояний является битва аутсайдеров и лидеров текущей турнирной таблицы - "Тобола" и "Кайрата". Корреспондент Vesti.kz делится мыслями по этому матчу.

То, что "Кайрат" единолично возглавляет турнирную таблицу после четырёх туров, набрав десять очков, в принципе, неудивительно. Но то, что у "Тобола" всего один балл и последнее 16-е место - действительно шокирует.

"Тобол" выдал худший старт сезона КПЛ в клубной истории

Команда Нурбола Жумаскалиева забила три мяча и пропустила девять в четырёх стартовых турах. Случились поражения от "Актобе" (1:4), "Астаны" (0:2) и "Елимая" (0:1), а ещё в одной игре костанайцы упустили преимущество и поделили очки со скромным "Жетысу" (2:2).

Ещё никогда за всю историю проведения чемпионатов Казахстана "Тобол" не начинал сезон так плохо - один набранный балл после четырёх туров и разница голов минус шесть. До этого худшими показателями за этот отрезок времени считались результаты в 2001 и 2015 году, когда у "Тобола" было по два очка.

И тяжелейший календарь на старте сезона продолжается, ведь теперь команда примет на своём поле лучшую команду страны последних лет. И это после того, что алматинцы сделали с "Астаной" в последнем туре (4:0).

"Кайрат" в превосходной форме - им ещё никто не забивал

Подопечные Рафаэля Уразбахтина убили интригу в центральном матче четвёртого тура с "Астаной" невероятно быстро. "Кайрат" забил шесть голов в новом сезоне КПЛ и не пропустил ни одного.

Классную форму набрали и лидеры "Кайрата", среди которых и вся атакующая группа во главе с Дастаном Сатпаевым, и новички, среди которых выделяются и финский дуэт Яакко Оксанена и Ойвы Юкколы, и бразильский защитник Лукас Африко, нашедший общий язык с капитаном Александром Мартыновичем.

В общем, в стане гостей всё стабильно. Но главное для них - не допустить недооценки по отношению к застрявшему на дне турнирной таблицы сопернику.

"Тобол" уже обыграл "Кайрат", но это может сыграть против них

Если кто не забыл, то новый сезон в казахстанском футболе начался с матча за Суперкубок Казахстана в Астане, и в нём схлестнулись как раз "Тобол" и "Кайрат". В основное время алматинцы были близки к успеху, ведя 2:1, но на последних минутах костанайцы сравняли счёт благодаря штрафному в исполнении Асхата Тагыбергена.

Всё перешло в серию пенальти, где удачливее оказались игроки "Тобола", а решающее спасение было на счету Султана Бусурманова. Костанайцы триумфально начали новый сезон и громко праздновали эту победу в раздевалке, а вышли из неё с колонкой и танцами под Майкла Джексона.

Теперь же "Кайрат" может взять реванш у "Тобола" за эту неудачу. Не исключено, что для них это будет иметь принципиальное значение.

Отметим, что матч "Тобол" - "Кайрат" пройдёт в субботу, 11 апреля, в Костанае. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по казахстанскому времени.

На этой неделе обе команды успешно преодолели барьер 1/16 финала Кубка Казахстана: "Кайрат" в гостях обыграл уральский "Жайык" (3:1), а "Тобол" уничтожил аксуский "Ансат" (8:0).

