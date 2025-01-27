Защитник молодежной сборной Казахстана Роман Божко присоединился к учебно-тренировочному сбору "Кайсара" в Турции, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординского клуба.

22-летний игрок начинал карьеру в 2021 году в составе уральского "Акжайыка". В 2024-м перешел в "Тобол", по два матча провел за костанайцев в премьер-лиге и Кубке Лиги, а также десять игр за "Тобол-М" и забил дин гол.

С прошлого года начал вызываться в молодежную национальную команду.

В межсезонье "Кайсар" покинули белорусские игроки Руслан Юденков, Василий Совпель и Шохназар Норбеков из Узбекистана.

Еще Дмитрий Бородин отказался продлевать контракт с "Кайсаром" из-за финансовых проблем и долгов перед футболистами - вернулся в Беларусь, заключив соглашение с командой "Гомель", воспитанником которой он является.

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