Один из лидеров "Кайсара" перешел в белорусский клуб
©ФК "Кайсар"
25-летний белорусский экс-полузащитник "Кайсара" Дмитрий Бородин нашел новый клуб у себя на родине, сообщают Vesti.kz.
25-летний белорусский экс-полузащитник "Кайсара" Дмитрий Бородин нашел новый клуб у себя на родине, сообщают Vesti.kz.
Бородин ранее отказался продлевать контракт с кызылординским клубом из-за финансовых проблем и долгов клуба перед футболистами.
В итоге хавбек решил вернуться в Беларусь и подписал контракт с футбольным клубом "Гомель", он является воспитанником этой команды.
В Казахстане Дмитрий Бородин выступал за "Ордабасы" и "Кайсар".
Всего в казахстанской Премьер-лиге Бородин провел 54 матча, забил 12 голов и отдал 2 голевые передачи.
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