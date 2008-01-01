|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Акжайык
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|9 (14)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Акжайык-М
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17
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2
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|1478
|6 (11)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Акжайык
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|14 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Акжайык
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|2 (4)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Акжайык-М
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18
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3+0
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+1/-0
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3
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|1530
|5 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Акжайык
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3
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|135
|1 (4)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Акжайык
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27
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1+0
|
|
5
|
|2334
|4 (15)
|Товарищеские матчи 2024
|Казахстан (U-21)
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1
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1
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|90
|Премьер-Лига Казахстана 2024
|Тобол
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|6 (14)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|Тобол
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|Вторая лига Казахстана 2024
|Тобол-М
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4
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|264
|3 (12)
|Кубок Лиги 2024
|Тобол
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1
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|
|90
|3 (4)