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Игрок сборной Казахстана присоединился к "Кайсару"

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Игрок сборной Казахстана присоединился к "Кайсару" ©ФК "Кайсар"

Защитник молодежной сборной Казахстана Роман Божко присоединился к учебно-тренировочному сбору "Кайсара" в Турции, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординского клуба.

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Защитник молодежной сборной Казахстана Роман Божко присоединился к учебно-тренировочному сбору "Кайсара" в Турции, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кызылординского клуба.

22-летний игрок начинал карьеру в 2021 году в составе уральского "Акжайыка". В 2024-м перешел в "Тобол", по два матча провел за костанайцев в премьер-лиге и Кубке Лиги, а также десять игр за "Тобол-М" и забил дин гол.

С прошлого года начал вызываться в молодежную национальную команду.

В межсезонье "Кайсар" покинули белорусские игроки Руслан Юденков, Василий Совпель и Шохназар Норбеков из Узбекистана.

Еще Дмитрий Бородин отказался продлевать контракт с "Кайсаром" из-за финансовых проблем и долгов перед футболистами - вернулся в Беларусь, заключив соглашение с командой "Гомель", воспитанником которой он является.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайсар ФК Футбол

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