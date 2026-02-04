Игрок из Европы отказался от Ла Лиги и Бундеслиги и выбрал КПЛ

Украинский защитник Иван Ордец рассказал, почему, имея предложения из ведущих европейских чемпионатов, в итоге продолжил карьеру в казахстанском "Актобе", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Предложения из Европы и срыв трансфера

33-летний футболист признался, что перед подписанием контракта с "красно-белыми" рассматривал сразу несколько вариантов продолжения карьеры, включая топ-лиги Европы и Саудовскую Аравию.

"У меня были варианты в первой и второй Бундеслиге, высшей лиге Испании. Но когда они поступили, мы также рассматривали вариант из Саудовской Аравии. Около двух-трех недель мы вели переговоры, я разговаривал со спортивным директором и президентом. Так сложилось, что трансфер сорвался, время тянулось, и закрывалось трансферное окно. Все это время я поддерживал свою форму. Не хотел лежать дома и смотреть в потолок. Есть желание и есть здоровье, это главное, поэтому нужно играть", – рассказал Ордец.

Почему не "Кайрат"

Футболист также подтвердил, что изначально всерьёз рассматривал вариант с алматинским "Кайратом", прежде всего из-за географии и репутации города. Однако переговоры затянулись и в итоге не привели к соглашению.

"Изначально, когда мы рассматривали варианты, "Кайрат" подходил по локации. Алматы – хороший город, хорошо о нем наслышан. Но я никогда не был в Казахстане и не могу сравнивать города. Ни для кого не секрет, что Астана и Алматы – самые красивые. Переговоры с "Кайратом" мы вели около четерых недель. Они сами вышли на нас и сделали предложения. Пауз было много, клуб начал оттягивать, и я посчитал, что это было несерьезно. Неприятно, когда футболист не знает, насколько нуждается в нем клуб. Почувствовал, что в "Актобе" меня хотят больше. Сделал все усилия, чтобы перейти в этот клуб.

В Актобе я никогда не был, но надеюсь, что это хороший город. Слышал от ребят, что есть все необходимое для профессионального футболиста", – сказал Ордец.





Карьера и достижения

Трансферная стоимость Ивана Ордеца оценивается в 750 тысяч евро (443,2 миллиона тенге). Самым успешным этапом его карьеры стали годы в донецком "Шахтёре", с которым он дважды выигрывал чемпионат Украины, а также по три раза брал Кубок и Суперкубок страны.

Также защитник выступал за немецкий "Бохум", мариупольский "Ильичевец" и московское "Динамо", с которым завоевал бронзовые медали РПЛ сезона-2021/22. В период с 2014 по 2018 год Ордец провёл 12 матчей за сборную Украины, отметившись одним забитым мячом.

