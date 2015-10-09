Гол на 94-й минуте решил судьбу матча "Ордабасы" в КПЛ

Шымкентский "Ордабасы" одержал победу над кокшетауским "Окжетпесом" в матче 6-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счётом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме. Сначала Сергей Малый вывел хозяев вперёд на 65-й минуте. Затем гости усилиями Леонардо Де Ассунсау отыгрались на 90+1-й минуте. Южане вырвали победу на 90+4-й минуте благодаря голу Магжана Токтыбая.

"Ордабасы" на данный момент с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Окжетпес", в свою очередь, располагается на четвёртой строчке с 11 очками.

В следующем туре "Ордабасы" сыграет на выезде с "Кызылжаром" (25 апреля), а "Окжетпес" примет дома "Кайсар" (26 апреля).

