Бабаян высказался о случайных голах и спорном пенальти после игры с "Елимаем"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал итоги матча с "Елимаем" (2:2) в шестом туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Он остался недоволен результатом.

В центральном матче тура, который состоялся на "Астана Арене", "Елимай" и "Астана" разошлись миром - 2:2. Причём эта игра была домашней именно для клуба из Семея.

– Ну, думаю, что в первом тайме все такие голы забили... не обязательные. И мы такой случайный, и в наши ворота, с углового пропустили. Здесь, наверное, больше моя вина, потому что я там поставил Бранимира Калаицу, хотя пытались его так "спрятать", чтобы мяч меньше (трогал), именно в его зону прилетал, а оттуда забили гол. Понятно, что определённые страхи были, потому что это серьёзная травма, первый раз играл. Но в целом, наверное, как и в первом, во втором тайме мы больше контролировали мяч. Если сейчас по ударам смотришь - ну, чуть-чуть, может, больше мы, но сколько было подходов и сколько раз мы могли пробивать... Я не знаю, наверное, раз 20-30 ударов минимум могли нанести, но в последний момент какое-то непонятное решение: то заблокировали, то лишняя передача. В первом тайме не было в створе нападающих... В общем, над этим надо ещё много-много работать. "Елимай" - это хорошая организованная команда, мы знаем, что они низко обороняются, играют на контратаках. Но столько моментов, и во втором тайме... У каждого нападающего было по два момента, но, к сожалению, не реализовали. В целом, наверное, боевая ничья, которая понравилась болельщикам. Во втором тайме, по сути, у нас был только Каримов в атаку, плюс молодые наши ребята, поэтому тяжело было кем-то усилить. Но что есть, то есть. Думаю, это ничья, которая больше понравилась болельщикам, мы же, конечно, разочарованы, потому что хотели выиграть. Но если быть объективным - 2:2 не самый плохой результат.

– Сейчас все обсуждают пенальти в ваши ворота. "Елимай" в последнее время чаще бьёт пенальти. Было ли решение судьи справедливым?

– А вы как думаете? (Журналист ответил, что посчитал решение корректным - прим. ред).

– Мы видим, что когда атаку разгоняют со своей половины поля - комбинации работают быстро, в пас, в касание. Но в позиционном наступлении как будто нет решающего манёвра или кто-то не берёт на себя право пробить. Это страх ответственности или с чем это связано?

– Наверное, самая сложная фаза в футболе - это позиционная атака, когда соперник располагается очень низко большим количеством игроков. Там нужен как раз технический класс. Мы видим, сколько раз в стартовом составе выходил молодой Максат Абраев, плюс Басманов, Исламхан... Я ещё раз скажу, что это те футболисты, которые долго не играли или вообще не играли в высшей лиге. Поэтому где-то не хватает эмоций, где-то внутренних сил, где-то опыта. У нас немного вариантов для ротации. Но если сравнивать с тем годом, то на ударные позиции выходили футболисты, у которых есть класс, которые это всё прошли. Мы же только делаем эти шаги в плане уверенности и опыта. Но то, что мы в этой ситуации создали такое количество моментов и выходим на ударную позицию и не бьём - мне непонятно. Я об этом минут десять в перерыве только и говорил. Мы вывели на экран видео, показали: "Выходите - бейте! Разворачивайте, делайте". Нет, второй тайм продолжили ровным счётом то же самое. Плюс те выходы, которые у нас были... Томасов выходил, просто кати и всё. Моментов было достаточно, чтобы решать этот матч. Ничего не остаётся, будем работать, готовить остальных футболистов, потому что сезон длинный. Каждый футболист дорог. Комбинации, да, были хорошие, когда соперник пытался нас накрывать, мы очень хорошо выходили, хотя два-три раза нас поймали на контратаках.

– Матчи с "Елимаем" всегда проходят жарко. Если сравнивать с прошлым годом (когда сыграли 3:3), эта ничья показалась более красивой. Игра "Астаны" стала более яркой, чем в прошлом году, когда команда действовала более стандартно. Это из-за того, что сейчас нет такого давления за результат, или с чем это связано?

– Я не знаю, с чем это связано, но я футболистам перед игрой сказал: "Ребята, самое главное в футболе - это победа". Как и в жизни: если ты день прожил хорошо, то ты победил. Если что-то не так - это проблема. Так и в футболе. Мне не нужна эта красивая игра, мне нужны три очка. Порой нужно понимать, где рисковать, а где нет. Вот эту грань мы сегодня нарушили, на мой взгляд. Футбол - это только победы. Победы запоминаются, а не красивые матчи.

Таким образом в активе "Астаны" девять очков после шести туров КПЛ-2026. Они идут на пятом месте.

Что касается "Елимая", то клуб замыкает топ-3 с 12 набранными очками.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!