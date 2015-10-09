18-летний талант помог "Астане" уйти от поражения в КПЛ

Семейский "Елимай" и столичная "Астана" не смогли определить победителя в матче 6-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 2:2.

Первыми успеха добились астанчане усилиями Марина Томасова на 1-й минуте. На это семейчане ответили голами Адилбека Жумаханова и Фессу Плакки на 5-й и 27-й минутах соответственно. В начале второго тайма, а именно на 47-й минуте 18-летний воспитанник столичного клуба Максат Абраев сделал счёт равным.

"Елимай" на данный момент с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Астана" с 9 баллами находится на пятой строчке.

В следующем туре "Астана" примет дома "Атырау" (25 апреля), а "Елимай" встретится на выезде с "Кайратом" (26 апреля).

