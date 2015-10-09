"Жетысу" вырвал победу благодаря голу на 96-й минуте в КПЛ

Павлодарский "Иртыш" уступил талдыкорганскому "Жетысу" в матче 6-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Павлодаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первыми отличились талдыкорганцы усилиями Адама Адахаджиева на 6-й минуте. На это хозяева поля ответили точным ударом Павла Седько с пенальти на 74-й минуте. На 90+6-й минуте победный гол у "Жетысу" забил Марко Зиванович.

"Жетысу", набрав 8 очков, поднялся на промежуточное восьмое место в турнирной таблице, тогда как "Иртыш" с 6 баллами находится на 11-й строчке.

В следующем туре "Иртыш" сыграет на выезде с "Актобе" (25 апреля), а "Жетысу" примет дома "Улытау" (26 апреля).

