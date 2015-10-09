Прямая трансляция 6-го тура КПЛ: битва "Елимай" - "Астана", матчи "Кайрата" и "Ордабасы"

Сегодня, 18 апреля, состоятся первые матчи шестого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о субботнем расписании и прямой трансляции игр.

В эти выходные матчи были распределены поровну - по четыре встречи пройдут и в субботу, и в воскресенье.

В 17:00 в Астане пройдёт матч между семейским "Елимаем", который временно проводит домашние игры в столице, и местной "Астаной". Эта игра назначена главным событием тура. Её покажут телеканал Qazsport, YouTube-канал KFF League и "Кинопоиск".

В 18:00 в Алматы пройдёт матч между местным "Кайратом" и актауским "Каспием". Матч в прямом эфире покажут телеканал Sport Plus Qazaqstan, YouTube-канал KFF League и "Кинопоиск".

Последняя игра сегодня начнётся в 19:00 в Шымкенте, где "Ордабасы" на своём поле сыграет с кокшетауским "Окжетпесом". Матч покажут телеканал Qazsport, YouTube-канал KFF League и "Кинопоиск".

Таким образом именно сегодня в КПЛ пройдут матчи с участием лидирующей группы из топ-4. По 11 очков в активе "Кайрата", "Елимая" и "Окжетпеса", девять - у "Ордабасы".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!