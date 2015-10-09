Грандиозный камбэк в чемпионате Франции огорчил ПСЖ

В матче 30-го тура чемпионата Франции случился крутой камбэк в исполнении "Ланса". На своём поле команда нанесла поражение "Тулузе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гости здорово начали матч. Уже на шестой минуте Кристиан Кассерес вывел их вперёд, а на 13-й Сени Кумбасса удвоил преимущество "Тулузы". Однако на 17-й минуте они остались в меньшинстве из-за удаления Янна Гбоо. После перерыва "Лансу" удалось забить трижды - отличились Сауд Абдулхамид (61'), Адриен Томассон (67') и Исмаэло Ганиу (90+1').

Благодаря этой волевой победе "Ланс" набрал 62 очка и сократил отставание от лидирующего(63) до одного пункта. Правда, у парижан есть два матча в запасе, в том числе очная встреча с "Лансом".

"Тулуза" же занимает десятую позицию, имея 37 очков в активе.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!