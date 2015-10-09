Франция
Сегодня 10:00
 

Грандиозный камбэк в чемпионате Франции огорчил ПСЖ

Грандиозный камбэк в чемпионате Франции огорчил ПСЖ Футболисты "Ланса". Фото: ФК "Ланс"©

В матче 30-го тура чемпионата Франции случился крутой камбэк в исполнении "Ланса". На своём поле команда нанесла поражение "Тулузе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 30-го тура чемпионата Франции случился крутой камбэк в исполнении "Ланса". На своём поле команда нанесла поражение "Тулузе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гости здорово начали матч. Уже на шестой минуте Кристиан Кассерес вывел их вперёд, а на 13-й Сени Кумбасса удвоил преимущество "Тулузы". Однако на 17-й минуте они остались в меньшинстве из-за удаления Янна Гбоо. После перерыва "Лансу" удалось забить трижды - отличились Сауд Абдулхамид (61'), Адриен Томассон (67') и Исмаэло Ганиу (90+1').


Благодаря этой волевой победе "Ланс" набрал 62 очка и сократил отставание от лидирующего ПСЖ (63) до одного пункта. Правда, у парижан есть два матча в запасе, в том числе очная встреча с "Лансом".

"Тулуза" же занимает десятую позицию, имея 37 очков в активе.

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 27 20 3 4 61-23 63
2 Ланс 29 20 2 7 57-29 62
3 Лилль 29 16 5 8 49-34 53
4 Марсель Олимпик 29 16 4 9 58-38 52
5 Лион 29 15 6 8 43-29 51
6 Ренн Стад 29 14 8 7 49-41 50
7 Монако ФК 29 15 4 10 50-43 49
8 Страсбур 28 12 7 9 46-34 43
9 Лорьян 29 9 11 9 38-44 38
10 Тулуза 30 10 7 13 41-42 37
11 Брест 28 10 6 12 37-43 36
12 Париж 29 8 11 10 37-45 35
13 Анже 29 9 6 14 25-39 33
14 Гавр 29 6 11 12 24-37 29
15 Ницца Олимпик 29 7 7 15 34-56 28
16 Осер 29 5 9 15 23-37 24
17 Нант 28 4 7 17 24-45 19
18 Метц 29 3 6 20 26-63 15

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
19 апреля 23:45   •   не начат
ПСЖ
- : -
Лион
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Лион
Проголосовало 5 человек

