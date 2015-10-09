Звёздный клуб из Саудовской Аравии выбили из Лиги чемпионов

Звёздный клуб из Саудовской Аравии выбили из Лиги чемпионов Фабиньо. Фото: ФК "Аль-Иттихад"©

Сенсационным результатом завершился четвертьфинальный матч азиатской Лиги чемпионов между японской "Матида Зельвия" и саудовским "Аль-Иттихадом". Финальная часть турнира проходит в Джидде (Саудовская Аравия), а закончится она 25 апреля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сенсационным результатом завершился четвертьфинальный матч азиатской Лиги чемпионов между японской "Матида Зельвия" и саудовским "Аль-Иттихадом". Финальная часть турнира проходит в Джидде (Саудовская Аравия), а закончится она 25 апреля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Громкая сенсация произошла в Серии А: Лига чемпионов под вопросом?
Сегодня 08:45  
"Атлетико" - "Сосьедад": прямая трансляция финала Кубка Испании
Сегодня 09:35  

"Аль-Иттихад", будучи фаворитом и играя в своей стране, проиграл "Матиде Зельвия" с минимальным счётом 0:1. Единственный гол на 31-й минуте встречи забил австралийский форвард Тете Йенги.

Таким образом команда, которую тренирует известный португальский специалист Сержиу Консейсау, и за которую играют футболисты с мощным европейским бэкграундом Фабиньо, Данилу Перейра, Юссеф Эн-Несири, Стивен Бергвейн и другие, вылетела из борьбы за Лигу чемпионов.

Уже известно, что в полуфинале сыграют японский "Виссел Кобе" и саудовский "Аль-Ахли". А "Матида Зельвия" узнает своего соперника по следующей стадии сегодня, 18 апреля, в битве между тайским "Бурирам Юнайтед" и эмиратским "Аль-Ахли".

Отметим, что "Матида Зельвия" занимает третье место в восточной конференции чемпионата Японии, а "Аль-Иттихад" идёт на шестой строчке в чемпионате Саудовской Аравии.

