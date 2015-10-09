Англия
Сегодня 10:25
 

"Челси" - "Манчестер Юнайтед": прямая трансляция матча АПЛ

"Харри Магуайр и Жоан Педро. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Сегодня, 18 апреля, состоится матч между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в 33-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). Обе команды продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 18 апреля, состоится матч между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в 33-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). Обе команды продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Назван точный счёт в матче "Елимай" - "Астана"
Сегодня 10:50  
"У нас есть Кенжебек" - Черчесов сделал заявление о казахстанце перед игрой со "Спартаком"
Сегодня 11:15  
Разгромом завершился дебют мадридского "Атлетико" в казахстанском футболе
Сегодня 11:49  

Игра пройдёт на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал Setanta Sports 1, также прямая трансляция будет на стриминговом сервисе "Кинопоиск".


В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице с 55 очками, а "Челси" идёт на шестой позиции с 48 баллами.

В первом круге, 20 сентября, манкунианцы обыграли "Челси" на своём поле со счётом 2:1.

"Атлетико" - "Сосьедад": прямая трансляция финала Кубка Испании

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 32 15 10 7 57-45 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 32 8 12 12 39-49 36
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
19 апреля 00:00   •   не начат
Челси
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Живи спортом!