КПЛ
Сегодня 10:50
 

Назван точный счёт в матче "Елимай" - "Астана"

Нурали Жаксылык и Алмас Тюлюбай. Фото: ФК "Астана"©

На российском сайте Soccer365.ru был опубликован прогноз на центральный матч шестого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Елимаем" и "Астаной". Автор считает, что семейчане добьются успеха на "Астана Арене", сообщают Vesti.kz.

Так, на сайте спрогнозировали успех "Елимая" со счётом 2:0. И это несмотря на то, что фактически команда Андрея Карповича будет проводить домашнюю игру на поле соперника.

"Елимай" стартовал в КПЛ с двух ничьих с дебютантом лиги "Алтаем" (1:1) и "Окжетпесом" (1:1). Однако семейцы набрали ход и одержали три победы кряду, разобравшись с "Актобе" (4:1), "Тоболом" (1:0) и "Жетысу" (1:0). Особенно впечатляет игра "Елимая" в концовках матчей: в последних трёх встречах после 75-й минуты наколотил пять мячей, три из которых стали победными. В пяти турах "Елимай" забил восемь голов (вторе место в КПЛ), нанося в среднем за матч 14,2 удара (третье место в КПЛ). При этом семейцы и по оборонительным показателям в топе.

"Астана" зимой из-за финансовых проблем лишилась ряда лидеров. Сильнее всего ударил по команде отъезд Назми Грипши и Джеффри Чинеду, каждый из которых в прошлом сезоне наколотил по 10+ голов. В текущем сезоне ни один игрок не забил более одного мяча. В трёх стартовых турах "Астана" набрала семь очков, но затем влетела "Кайрату" со счётом 0:4 и сыграла вничью с "Ордабасы" (1:1). В последних семи выездных матчах КПЛ "Астана" одержала всего две победы, потерпев три поражения. Предположим, что "Елимай" выиграет - 2:0", - пишет сайт.


Отметим, что после пяти туров "Елимай" идёт в группе лидеров с 11 очками в активе", а "Астана" занимает шестую позицию с восемью баллами. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Астана   •   Тур 6, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
Елимай
- : -
Астана
Кто победит в основное время?
Елимай
Ничья
Астана
Проголосовало 174 человек

