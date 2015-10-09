КПЛ
Сегодня 13:43
 

"Кайрат" два раза за месяц сыграет в Астане: подробности

"Кайрат" два раза за месяц сыграет в Астане: подробности Болельщики "Кайрата". Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©

Футболисты "Кайрата" в следующем месяце проведут сразу два выездных матча в Астане. Обе встречи пройдут в рамках казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В восьмом туре чемпионата, 2 мая, команду Рафаэля Уразбахтина ждёт выездная игра с "Иртышом", а в десятом туре, 16 мая, они же встретятся в гостях с "Женисом". Обе игры пройдут на "Астана Арене".


Если для "Жениса" это домашняя арена, то "Иртыш" временно переедет в столицу с мая из-за замены газона на стадионе в Павлодаре. Поэтому около месяца команда будет вынуждена играть домашние матчи в Астане.

К текущему моменту на "Астана Арене" играют три команды КПЛ - "Астана", "Женис" и "Елимай". У семейчан ситуация противоположная - они начали сезон в столице, но в мае вернутся к себе домой, так как стадион будет готов к проведению матчей.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 6, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Каспий
(Актау)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Каспий
Проголосовало 24 человек

