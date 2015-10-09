Сербский полузащитник Марко Станоевич сравнил чемпионаты Казахстана и Узбекистана. Он играла в обоих лигах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В Казахстане чемпионат похож на сербский. Более силовой футбол - поэтому столько сербов и балканцев у вас там играли и играют годами. В Узбекистане чемпионат более техничный. Я сам был удивлён, насколько техничные игроки есть в каждой команде - и все любят играть с мячом. Может, там не очень много высоких и физически сильных футболистов, но очень талантливых и трудолюбивых много", - цитирует слова Станоевича Legalbet.kz.

37-летний Станоевич с 2017 по 2019 годы играл за. А с 2020 по 2026 годы он выступал в Узбекистане заи самаркандское

Всего в чемпионате Узбекистана провёл 170 матчей и забил 17 голов, а в КПЛ отметился шестью голами в 53 встречах. С "Астаной" и "Насафом" по одному разу становился чемпионом в обеих лигах.

