Холанн сделал заявление о Хусанове перед матчем МС с "Арсеналом"

Лидер "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн высказался о значимости узбекского защитника Абдукодира Хусанова для команды. Он отметил, что всегда поддерживает новичков, чтобы они поскорее влились в состав, передают Vesti.kz.

"Хусанов был просто потрясающим для нас. Сначала ему было нелегко: переезд в новую страну, незнание языка - это тяжело. К тому же давление и то, что он первый игрок из Узбекистана, который играет в АПЛ. Я говорю, как будто мне 35, но нет, мне 25 лет. Однако у меня большой опыт, я давно играю в футбол, поэтому знаю, какими бывают разные ситуации. Речь идёт о том, чтобы помогать другим, потому что я знаю, через что они проходят, иногда всё может даваться нелегко. Хочется стараться сделать пребывание игроков в команде комфортным", - цитирует слова Холанна Sky Sports.

Уже завтра, 19 апреля, "Манчестер Сити" сыграет на своём поле св матче АПЛ. В случае победы горожане догонят канониров по потерянным очкам и окончательно возродят интригу в борьбе за золото.

22-летний Хусанов в текущем сезоне провёл 31 матч за "Манчестер Сити" во всех турнирах, заработав пять предупреждений.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!