Испания
Сегодня 20:24
 

"Реал" обсуждает возвращение своего бывшего тренера

"Реал" обсуждает возвращение своего бывшего тренера Флорентино Перес. ©Depositphotos/Musiu0

Мадридский "Реал" рассматривает вариант возвращения португальского тренера Жозе Моуринью, передают Vesti.kz.

По информации португальских СМИ, кандидатура нынешнего наставника "Бенфики" активно обсуждается в клубе.

Отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес на следующей неделе проведёт встречу с Альваро Арбелоа, после чего ожидается его уход.

Моуринью возглавлял "Реал" в 2010-2013 годах, выиграв Ла Лигу (2011/12), Кубок Испании (2010/11) и Суперкубок Испании (2012). В его тренерской карьере также были "Фенербахче", "Рома", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Интер", "Порту" и "Униан Лейрия".

Напомним, что, по данным различных источников, среди кандидатов на пост главного тренера "Реала" также фигурируют Юрген Клопп, Зинедин Зидан и другие специалисты.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
19 апреля 23:45   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Лион
Лион
(Лион)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Лион
Проголосовало 11 человек

