"Реал" обсуждает возвращение своего бывшего тренера

Мадридский "Реал" рассматривает вариант возвращения португальского тренера Жозе Моуринью, передают Vesti.kz.

По информации португальских СМИ, кандидатура нынешнего наставника "Бенфики" активно обсуждается в клубе.

Отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес на следующей неделе проведёт встречу с Альваро Арбелоа, после чего ожидается его уход.

Моуринью возглавлял "Реал" в 2010-2013 годах, выиграв Ла Лигу (2011/12), Кубок Испании (2010/11) и Суперкубок Испании (2012). В его тренерской карьере также были "Фенербахче", "Рома", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Интер", "Порту" и "Униан Лейрия".

Напомним, что, по данным различных источников, среди кандидатов на пост главного тренера "Реала" также фигурируют Юрген Клопп, Зинедин Зидан и другие специалисты.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!