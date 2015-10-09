КПЛ
Легионеры принесли "Кайрату" победу в матче КПЛ

Алматинский "Кайрат" обыграл актауский "Каспий" в матче 6-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счётом 2:0. Голы забили бразильский нападающий Эдмилсон (55-я минута) и португальский форвард Жоржинью (82-я).

"Кайрат", набрав 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице, тогда как "Каспий" с одним баллом в активе находится на последней, 16-й строчке.

В следующем туре "Каспий" сыграет на выезде с "Тоболом", а "Кайрат" примет на своём поле "Елимай". Обе игры намечены на 26 апреля.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Астана 6 2 3 1 9-8 9
6 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
10 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда   •   Тур 6, мужчины
19 апреля 19:00
Кайсар
Кайсар
(Кызылорда)
- : -
Алтай УК
Алтай УК
(Усть-Каменогорск)
