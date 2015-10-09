Легионеры принесли "Кайрату" победу в матче КПЛ

Алматинский "Кайрат" обыграл актауский "Каспий" в матче 6-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счётом 2:0. Голы забили бразильский нападающий Эдмилсон (55-я минута) и португальский форвард Жоржинью (82-я).

"Кайрат", набрав 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице, тогда как "Каспий" с одним баллом в активе находится на последней, 16-й строчке.

В следующем туре "Каспий" сыграет на выезде с "Тоболом", а "Кайрат" примет на своём поле "Елимай". Обе игры намечены на 26 апреля.

