Мировой футбол
Вчера 23:51
 

Казахстанский вратарь помог клубу выиграть центральный матч тура

Казахстанский вратарь помог клубу выиграть центральный матч тура ©instagram.com/sabahfc

"Карабах" потерпел домашнее поражение от "Сабаха" в центральном матче 28-го тура чемпионата Азербайджана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 0:1. Решающий гол у гостей на 45-й минуте забил Абдулах Хайбулаев. При этом "Сабах" на 46-й минуте остался в меньшинстве после удаления того же Хайбулаева. 

Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов отыграл полный матч за "Сабах", который с 69 очками закрепил лидерство в турнирной таблице. "Карабах", в свою очередь, идёт вторым, имея в активе 56 очков.

Напомним, что Покатилов защищает цвета "Сабаха" с 2025 года. Также в его карьере были "Тобол", "Актобе", "Кайрат", "Ростов", "Шахтёр" (Караганда) и "Акжайык". С 2015-го вызывается в национальную команду.


