Максим Самородов огорчил "Спартак" в матче РПЛ

В матче 25-го тура РПЛ-2025/26 московский "Спартак" после первого тайма обыгрывает грозненский "Ахмат" со счетом 3:1, сообщают Vesti.kz.

На 21-й минуте "Спартак" вышел вперед после гола Эсекьеля Барко. Кристофер Мартинс на 28-й удвоил преимущество, а Жедсон Фернандеш на 40-й сделал заявку на разгром - 3:0.

На 41-й минуте форвард сборной Казахстана Максим Самородов позволил "Ахмату" отыграть один гол.

В текущем сезоне это пятый гол в активе Самородова в РПЛ. Ранее казахстанец оформил дубль в матче с "Сочи" (2:4), забил победный гол московскому ЦСКА (1:0) и отличился в игре с "Локомотивом" (2:2).

