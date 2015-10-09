Россия
Сегодня 20:15
 

Максим Самородов огорчил "Спартак" в матче РПЛ

Максим Самородов огорчил "Спартак" в матче РПЛ ©ФК "Ахмат"

В матче 25-го тура РПЛ-2025/26 московский "Спартак" после первого тайма обыгрывает грозненский "Ахмат" со счетом 3:1, сообщают Vesti.kz.

На 21-й минуте "Спартак" вышел вперед после гола Эсекьеля Барко. Кристофер Мартинс на 28-й удвоил преимущество, а Жедсон Фернандеш на 40-й сделал заявку на разгром - 3:0.

На 41-й минуте форвард сборной Казахстана Максим Самородов позволил "Ахмату" отыграть один гол.

В текущем сезоне это пятый гол в активе Самородова в РПЛ. Ранее казахстанец оформил дубль в матче с "Сочи" (2:4), забил победный гол московскому ЦСКА (1:0) и отличился в игре с "Локомотивом" (2:2).

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 25 16 7 2 45-17 55
2 Краснодар 24 16 5 3 49-17 53
3 Локомотив М 25 13 9 3 51-33 48
4 Спартак М 25 13 6 6 41-33 45
5 Балтика 24 11 11 2 34-13 44
6 ЦСКА М 25 13 4 8 37-27 43
7 Рубин 25 9 8 8 24-26 35
8 Динамо М 25 9 8 8 44-36 35
9 Ахмат 25 8 7 10 30-34 31
10 Ростов 25 6 8 11 19-27 26
11 Крылья Советов 25 5 8 12 26-45 23
12 Динамо Мх 25 5 8 12 15-31 23
13 Акрон Тл 25 5 8 12 31-44 23
14 Пари НН 25 6 4 15 21-40 22
15 Оренбург 25 4 8 13 24-37 20
16 Сочи 25 4 3 18 22-53 15

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:30   •   идёт
1:1
