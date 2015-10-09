Испания
Сегодня 23:20
 

Флик просит "Барселону" продать игрока или отдать его бесплатно

Ханси Флик. ©Depositphotos/Musiu0

Ханси Флик не намерен давать Ансу Фати второй шанс. Главный тренер "Барселоны" уже поручил спортивному директору Деку найти покупателя для форварда в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Ханси Флик не намерен давать Ансу Фати второй шанс. Главный тренер "Барселоны" уже поручил спортивному директору Деку найти покупателя для форварда в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Несмотря на надежды игрока реанимировать карьеру в аренде за "Монако", его прогресс остановился из-за травм и нестабильности. Флик настолько категоричен, что не планирует брать 23-летнего испанца даже на предсезонную подготовку.

Главные сложности расставания:

• Контракт до 2028 года: игрок связан с каталонским клубом ещё на два сезона.

• Высокая зарплата: немногие клубы готовы платить Фати столько же, сколько в "Барсе".

• Падение спроса: интерес со стороны топ-клубов практически отсутствует.

По информации ESPN, руководство "сине-гранатовых" готово рассмотреть вариант с фактическим "подарком" игрока (уходом за бесценок), лишь бы разгрузить платежную ведомость.


