Флик просит "Барселону" продать игрока или отдать его бесплатно

Ханси Флик не намерен давать Ансу Фати второй шанс. Главный тренер "Барселоны" уже поручил спортивному директору Деку найти покупателя для форварда в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Несмотря на надежды игрока реанимировать карьеру в аренде за "Монако", его прогресс остановился из-за травм и нестабильности. Флик настолько категоричен, что не планирует брать 23-летнего испанца даже на предсезонную подготовку.

Главные сложности расставания:

• Контракт до 2028 года: игрок связан с каталонским клубом ещё на два сезона.

• Высокая зарплата: немногие клубы готовы платить Фати столько же, сколько в "Барсе".

• Падение спроса: интерес со стороны топ-клубов практически отсутствует.

По информации ESPN, руководство "сине-гранатовых" готово рассмотреть вариант с фактическим "подарком" игрока (уходом за бесценок), лишь бы разгрузить платежную ведомость.

