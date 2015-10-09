КПЛ
Сегодня 14:56
 

Клуб КПЛ объявил о трансфере экс-форварда сборной Франции: у него 153 матча в Лиге 1

Стефан Баокен. Фото: ФК "Кызыл-Жар"©

Петропавловский "Кызыл-Жар" усилился опытным камерунским нападающим Стефаном Баокеном. Контракт с 33-летним легионером подписан до конца 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Петропавловский "Кызыл-Жар" усилился опытным камерунским нападающим Стефаном Баокеном. Контракт с 33-летним легионером подписан до конца 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Холанн сделал заявление о Хусанове перед матчем МС с "Арсеналом"
Сегодня 15:30  

На счету Баокена 22 матча и четыре гола в составе сборной Камеруна (последний вызов - в 2023 году). Он родился во Франции и почти всю карьеру выступал за местные клубы, также был опыт в чемпионатах Шотландии и Турции. С лета 2025 года находится в статусе свободного агента.


Кроме того, на его счету четыре матча и один гол за сборную Франции до 20 лет, в которую он вызывался в 2013 году. В 153 матчах во французской Лиге 1 за "Ниццу", "Страсбур" и "Анже" новичок "Кызыл-Жара" забил 33 гола. 

Таким образом Стефан стал последним десятым легионером в составе северян. К текущему моменту "Кызыл-Жар" занимает пятое место в чемпионате, набрав восемь очков после пяти туров.

Уже завтра, 19 апреля, Баокен может дебютировать за казахстанский клуб - его команда сыграет в гостях с "Атырау".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   Тур 6, мужчины
19 апреля 16:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Атырау
Ничья
Кызылжар
Проголосовало 0 человек

