Официально: Лэмпард вернул "Ковентри Сити" в АПЛ спустя 25 лет

В 43-м туре английского чемпионшипа "Ковентри Сити" сыграл на выезде вничью с "Блэкберном". Этот результат обеспечил команде возвращение в премьер-лигу (АПЛ) спустя 25 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 54-й минуте Рея Морисита вывел "Блэкберн" вперёд на 54-й минуте, а на 84-й Бобби Томас спас "Ковентри" от поражения и стал автором триумфального для клуба гола - 1:1.

Теперь "Ковентри Сити", который тренирует, набрал 86 очков и стал недосягаемым для команд, занимающих места не выше третьего. Из Чемпионшипа в АПЛ две лучшие команды выходят напрямую, а ещё четыре клуба затем участвуют в плей-офф за одну вакантную путёвку.

Также "Ковентри" близок к чемпионству, так как команда опережает "Ипсвич Таун" (75) на 11 пунктов, хотя у конкурентов есть два матча в запасе.

Последний раз клуб выступал в АПЛ в сезоне 2000/01, когда занял 19-е место в чемпионате и вылетел в чемпионшип. Их лучшая позиция в высшем дивизионе - 11-е место в кампании 1993/94.

