"У нас есть Кенжебек" - Черчесов сделал заявление о казахстанце перед игрой со "Спартаком"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов в преддверии матча 25-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" ответил на вопрос об отсутствии капитана Лечи Садулаева. Вингер пропустит важный гостевой матч из-за перебора жёлтых карточек, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Перебор Лечи? Понятно, что такого игрока перед таким матчем терять не хочется, но он знал, что у него три карточки, четвёртую получил, сейчас не будет играть. Для этого есть команда, которая должна его подменить. У нас есть Мансилья, у нас есть Кенжебек на эту позицию. Посмотрим, кто будет лучше готов - они оба хорошо готовы. Другое дело, как мы тактически подойдём к матчу, кто начнёт, кто подменит. Ну, посмотрим, игра непростая, 90 минут, поэтому надо силы правильно распределять", - сказал Черчесов в интервью клубной пресс-службе.

Казахстанец Галымжан Кенжебек перешёл в команду зимой. Он принял участие в трёх матчах РПЛ, но ни разу не вышел в стартовом составе, а также не отметился ни одном результативным действием.

Отметим, что матч "Спартак" - "Ахмат" пройдёт завтра, 19 апреля, в 19:00 по казахстанскому времени.

Не пошло в РПЛ, но сверкнет в еврокубках? Почему Кенжебеку надо вернуться в "Елимай"

