Не пошло в РПЛ, но сверкнет в еврокубках? Почему Кенжебеку надо вернуться в "Елимай"

Вингер сборной Казахстана по футболу Галымжан Кенжебек по-прежнему не может стать основным игроком грозненского "Ахмата" и слухи об аренде в один из клубов казахстанской премьер-лиги возникают все чаще. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему наиболее оптимальным вариантом для футболиста будет возвращение в "Елимай".

Положение Галымжана в "Ахмате" пока глобально никак не меняется и вряд ли Станислав Черчесов как-то иначе взглянет на статус игрока до конца чемпионата. В грозненском клубе сложилось стартовое сочетание, которое дает результат.

Теоретически, Кенжебек может получить полноценный шанс летом, если "Ахмат" покинет либо Лечи Садулаев, либо другой казахстанец Максим Самородов. Но даже в таком случае не факт, что Кенжебек сразу встанет в основу. Ситуация в том числе связана с требованиями Черчесова, который хочет максимальной отдачи даже от атакующих игроков в обороне и вовлеченности в командные действия. Пока у Галымжана есть трудности как в первом, так и во втором компоненте. Поэтому уход в аренду со стороны Галымжана имеет под собой логику.

Но почему он нужен именно "Елимаю"? Семейский клуб набрал неплохой ход в КПЛ, но на старте сезона у команды Андрея Карповича были проблемы.

"Елимай" начал с двух ничьих и при этом играл в системе 4-2-3-1, где роль левого вингера отдавалась Айбару Жаксылыкову. Получилось мягко говоря контрпродуктивно. Эта роль не подходила Айбару и команда не получила необходимого импакта в атаке.

С 3-го тура Карпович перешел на схему в три центрбека. То есть, позиция вингера исчезла. Но, если убрать за скобки фестивальный матч с "Актобе" (4:1), голы и моменты "Елимаю" по-прежнему даются с трудом. Колумбийский новичок Дубан Паласио пока производит впечатление "электрички", то есть, заточенного на скорость флангового игрока, но без креативных качеств. Пайруз и Бахтияров сейчас воспринимаются именно как вингбеки, продуктивности в финальной трети от них опять же маловато.

В общем, тренерский штаб изменил схему не только ради оперативного исправления результатов, но и потому что слева в атаке просто нет игрока с нужным функционалом и остротой. Вспоминая прошлый год, Кенжебек блестяще выглядел в этой позиции и генерировал в "Елимае" огромное количество моментов.

Поэтому его потенциальное возвращение может сильно повлиять на конструктивное наполнение игры семейской команды. К тому же, трансфер может помочь в еврокубках и эта вполне себе мотивация для самого Кенжебека.

