Италия
Сегодня 08:45
 

Громкая сенсация произошла в Серии А: Лига чемпионов под вопросом?

Громкая сенсация произошла в Серии А: Лига чемпионов под вопросом? Футболисты "Комо". Фото: ФК "Комо"©

Претендующий на выход в Лигу чемпионов итальянский клуб "Комо" неожиданно оступился в матче 33-го тура Серии А против "Сассуоло". Для подопечных Сеска Фабрегаса это поражение стало вторым кряду, передаёт корреспондент Vesti.kz.

Претендующий на выход в Лигу чемпионов итальянский клуб "Комо" неожиданно оступился в матче 33-го тура Серии А против "Сассуоло". Для подопечных Сеска Фабрегаса это поражение стало вторым кряду, передаёт корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
"Атлетико" - "Сосьедад": прямая трансляция финала Кубка Испании
Сегодня 09:35  

Матч прошёл на стадионе "Сассуоло" и завершился их победой со счётом 2:1. Все три гола были забиты под занавес первого тайма. Сначала в составе хозяев отличились Кристиан Вольпато (42') и М'Бала Нзола (44'), а затем у гостей забил Нико Пас (45+2').

Таким образом "Сассуоло" набрал 45 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. Что касается "Комо", то клуб потерял возможность подняться на четвёртую строчку и обойти "Ювентус" (60) - у них по-прежнему 58 баллов. Более того, теперь их может обойти и "Рома" (57), у которой матч в запасе.

Ранее очередной шаг навстречу чемпионство сделал решающий "Интер", который на прошлой неделе остановил "Комо" (4:3):

"Интер" оформил разгром и приблизился к чемпионству в Серии А

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 33 25 3 5 78-29 78
2 Наполи 32 20 6 6 48-31 66
3 Милан 32 18 9 5 47-27 63
4 Ювентус 32 17 9 6 55-29 60
5 Комо 33 16 10 7 57-28 58
6 Рома 32 18 3 11 45-28 57
7 Аталанта 32 14 11 7 44-28 53
8 Болонья 32 14 6 12 42-37 48
9 Сассуоло 33 13 6 14 41-44 45
10 Лацио 32 11 11 10 32-30 44
11 Удинезе 32 12 7 13 38-42 43
12 Торино 32 11 6 15 37-54 39
13 Парма 32 8 12 12 23-40 36
14 Дженоа 32 9 9 14 38-45 36
15 Фиорентина 32 8 11 13 37-44 35
16 Кальяри 33 8 9 16 33-47 33
17 Лечче 32 7 6 19 21-45 27
18 Кремонезе 32 6 9 17 26-47 27
19 Верона Хеллас 32 3 9 20 23-55 18
20 Пиза 32 2 12 18 23-58 18

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Турин   •   Регулярный чемпионат, мужчины
19 апреля 23:45   •   не начат
Ювентус
Ювентус
(Турин)
- : -
Болонья
Болонья
(Болонья)
