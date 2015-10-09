Громкая сенсация произошла в Серии А: Лига чемпионов под вопросом?

Претендующий на выход в Лигу чемпионов итальянский клуб "Комо" неожиданно оступился в матче 33-го тура Серии А против "Сассуоло". Для подопечных Сеска Фабрегаса это поражение стало вторым кряду, передаёт корреспондент Vesti.kz.

Матч прошёл на стадионе "Сассуоло" и завершился их победой со счётом 2:1. Все три гола были забиты под занавес первого тайма. Сначала в составе хозяев отличились Кристиан Вольпато (42') и М'Бала Нзола (44'), а затем у гостей забил Нико Пас (45+2').

Таким образом "Сассуоло" набрал 45 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. Что касается "Комо", то клуб потерял возможность подняться на четвёртую строчку и обойти "Ювентус" (60) - у них по-прежнему 58 баллов. Более того, теперь их может обойти и "Рома" (57), у которой матч в запасе.

Ранее очередной шаг навстречу чемпионство сделал решающий "Интер", который на прошлой неделе остановил "Комо" (4:3).

