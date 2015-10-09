Италия
Сегодня 07:04
 

"Интер" оформил разгром и приблизился к чемпионству в Серии А

"Интер" оформил разгром и приблизился к чемпионству в Серии А Футболисты "Интера" празднуют гол. Фото: ФК "Интер"©

Миланский "Интер" одержал уверенную победу в матче 33-го тура чемпионата Италии. На своём поле команда нанесла разгромное поражение "Кальяри", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0. Однако все голы были забиты только после перерыва - отличились Маркюс Тюрам (52'), Николо Барелла (56') и Пётр Зелиньски (90+2').

Благодаря этой победе "Интер" набрал 78 очков и приблизился к чемпионству. За пять туров до конца чемпионата они опережают ближайших преследователей из "Наполи" на 12 очков, правда у тех есть одна игра в запасе.

Что касается "Кальяри", то команда осталась на 16-м месте с 33 баллами. Теоретически она ещё имеет шансы покинуть высший дивизион, но это маловероятно.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 33 25 3 5 78-29 78
2 Наполи 32 20 6 6 48-31 66
3 Милан 32 18 9 5 47-27 63
4 Ювентус 32 17 9 6 55-29 60
5 Комо 33 16 10 7 57-28 58
6 Рома 32 18 3 11 45-28 57
7 Аталанта 32 14 11 7 44-28 53
8 Болонья 32 14 6 12 42-37 48
9 Сассуоло 33 13 6 14 41-44 45
10 Лацио 32 11 11 10 32-30 44
11 Удинезе 32 12 7 13 38-42 43
12 Торино 32 11 6 15 37-54 39
13 Парма 32 8 12 12 23-40 36
14 Дженоа 32 9 9 14 38-45 36
15 Фиорентина 32 8 11 13 37-44 35
16 Кальяри 33 8 9 16 33-47 33
17 Лечче 32 7 6 19 21-45 27
18 Кремонезе 32 6 9 17 26-47 27
19 Верона Хеллас 32 3 9 20 23-55 18
20 Пиза 32 2 12 18 23-58 18

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:00   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Лацио
Лацио
(Рим)
