"Интер" оформил разгром и приблизился к чемпионству в Серии А

Миланский "Интер" одержал уверенную победу в матче 33-го тура чемпионата Италии. На своём поле команда нанесла разгромное поражение "Кальяри", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0. Однако все голы были забиты только после перерыва - отличились Маркюс Тюрам (52'), Николо Барелла (56') и Пётр Зелиньски (90+2').

Благодаря этой победе "Интер" набрал 78 очков и приблизился к чемпионству. За пять туров до конца чемпионата они опережают ближайших преследователей из "Наполи" на 12 очков, правда у тех есть одна игра в запасе.

Что касается "Кальяри", то команда осталась на 16-м месте с 33 баллами. Теоретически она ещё имеет шансы покинуть высший дивизион, но это маловероятно.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!