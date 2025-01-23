КПЛ
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"Елимай" ушел от поражения в матче с косовским клубом

©ФК "Елимай"

Футбольный клуб "Елимай" из Семея провел товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Соперником выступила косовская команда "Гиляни", передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. "Елимай" был в роли отыгрывающейся стороны, а ответный гол в свой актив занес Иван Свиридов.


Ранее в другой контрольной игре "Елимай" не удержал победу над "Пахтакором".

Подопечные Андрея Карповича заняли шестое место в таблице КПЛ-2024.

В межсезонье семейчане арендовали защитника "Кайрата" Егора Ткаченко.

Также сообщалось, что за 80 миллионов был куплен сербский футболист, а один из новичков клуба получил тяжелую травму колена и выбыл из строя минимум на полгода.

Трансферные новости в КПЛ можно отслеживать здесь.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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