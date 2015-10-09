Экс-тренер "Астаны" может возглавить один из клубов Казахстана

Украинец Роман Григорчук рассматривается некоторыми командами Казахстана в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

С конца весны 60-летний специалист находится без работы после увольнения из украинского ЛНЗ.

После ухода из "Астаны" в 2019 году Григорчук работал в солигорском "Шахтере", украинском "Черноморце" и азербайджанском "Нефтчи".

В качестве тренера становился чемпионом Казахстана (плюс Суперкубок), Беларуси и Латвии (трижды), завоевывал различные медали и Кубки в Азербайджане, Беларуси, Латвии и Украине.

