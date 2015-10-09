Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 08:50
 

Экс-тренер "Астаны" может возглавить один из клубов Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Экс-тренер "Астаны" может возглавить один из клубов Казахстана Роман Григорчук. ©ФК "Астана"

Украинец Роман Григорчук рассматривается некоторыми командами Казахстана в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz

Поделиться

Украинец Роман Григорчук рассматривается некоторыми командами Казахстана в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz

С конца весны 60-летний специалист находится без работы после увольнения из украинского ЛНЗ. 

После ухода из "Астаны" в 2019 году Григорчук работал в солигорском "Шахтере", украинском "Черноморце" и азербайджанском "Нефтчи". 

В качестве тренера становился чемпионом Казахстана (плюс Суперкубок), Беларуси и Латвии (трижды), завоевывал различные медали и Кубки в Азербайджане, Беларуси, Латвии и Украине.

Ранее стало известно, что Бауыржан Исламхан и ещё один экс-сборник получили предложения от клуба. "Тобол" вернул в свой состав экс-капитана сборной Казахстана, а топ-клуб КПЛ принял решение по увольнению тренера.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 декабря 01:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Борнмут
Борнмут
(Борнмут)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Борнмут
Проголосовало 70 человек

Реклама

Живи спортом!