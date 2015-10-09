Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 16:06
 

Экс-капитан сборной Казахстана выбрал клуб на новый сезон КПЛ

  Комментарии

Экс-капитан сборной Казахстана выбрал клуб на новый сезон КПЛ Асхат Тагыберген. ©КФФ

Бывший капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген определился с командой, в которой продолжит выступление в следующем сезоне КПЛ, передают Vesti.kz.

35-летний полузащитник, как сообщает ASnews.kz, продлит контракт с костанайским "Тоболом". Футболистом интересовались сразу несколько клубов Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), включая павлодарский "Иртыш", однако опытный хавбек принял решение остаться в Костанае.

Стороны, по данным источника, уже достигли договорённости, и в ближайшее время клуб официально объявит о продлении соглашения с одним из лидеров команды. Ранее интерес к уроженцу Кызылорды проявлял и "Актобе", за который Тагыберген выступал в прошлом, однако до возвращения дело не дошло.

Минувший сезон полузащитник начинал в составе шымкентского "Ордабасы", но по ходу чемпионата перебрался в "Тобол". В КПЛ-2025 он провёл 23 матча, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

За свою карьеру Тагыберген также защищал цвета кызылординского "Кайсара" и "Астаны". В составе сборной Казахстана полузащитник провёл 65 матчей и забил четыре мяча, на протяжении нескольких лет являясь капитаном национальной команды.

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

