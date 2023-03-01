Экс-игроки "Ювентуса" и "Наполи", или кем "Астане" усилиться под Лигу чемпионов

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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 10:15
©ФК "Дженоа"

"Астана" успешно начала новый футбольный сезон, завоевав Суперкубок Казахстана, но впереди самая важная и ответственная часть - старт премьер-лиги (КПЛ). Григорий Бабаян уже говорил о том, что его команде не хватает еще одного центрального защитника, и это было заметно в ходе матча за Суперкубок. Корреспондент Vesti.kz подобрал шесть защитников-легионеров из списка свободных агентов, которые могли бы усилить состав столичных.

Зимой "Астану" покинуло много игроков и среди них немало центральных защитников. Так, из столицы Казахстана по разным направлениям разъехались Даниил Бескоровайный, Артем Рахманов, Денис Поляков и Талгат Кусяпов. На их место пришли Жарко Томашевич и универсал Алекса Аманович

Однако Бабаян рассчитывает на Амановича именно как на левого защитника, поэтому из чистых центральных оборонцев у него имеется лишь Томашевич. Капитан команды Абзал Бейсебеков способен сыграть на любой позиции, поэтому именно его тренерский штаб задействовал в дуэте с Жарко в игре за Суперкубок. Но "Астане" все равно не помешал бы чистый центрбек, тем более на скамейке таковых тоже нет. Имеется в обойме Михаил Габышев, но он нечасто играл в центре в схеме с четырьмя защитниками. Скорее всего, больших надежд на него у Бабаяна нет.

Пару месяцев назад сообщалось об интересе к сербскому защитнику Ивану Миладиновичу, но в итоге ничего не срослось. Теперь у "Астаны" все меньше времени, чтобы договориться с кем-либо из футболистов.

Мы нашли шесть потенциальных новичков, которые могли бы усилить позицию центрального защитника в "Астане". Во время поиска мы обращали внимание на не очень возрастных правоногих игроков, которые по разным причинам могут быстро адаптироваться к игре в КПЛ.

Александр Андреевич (Сербия, 30 лет)

Экс-футболист сборной Сербии за свою карьеру поиграл в трех странах - родной Сербии, Чехии и Южной Корее. С июля прошлого года он выступал за сербский "Нови-Сад". Из 19 возможных матчей он принял участие в 14, записав на свой счет ассист. В феврале его контракт с клубом истек. 

Свой единственный матч за национальную сборную он сыграл в январе 2021-го против Панамы (0:0). В той встрече тренерский штаб сербской команды рассматривал усиление для сборной и задействовал по большей степени игроков из резервного списка. 

В "Астане" играют сразу несколько футболистов из балканских стран, и этот костяк с каждым годом хоть и меняется, но никуда не пропадает. Наличие таких партнеров по команде точно помогло бы Андреевичу в адаптации.

Никита Власенко (Швейцария, 21 год)

У уроженца Донецка есть право выбирать между сборными Швейцарии и Украины, но пока на его счету лишь несколько матчей за юношеские команды швейцарской дружины. С января 2019-го до лета 2022-го высокорослый защитник (190 см) принадлежал "Ювентусу". Он играл за юношеские команды туринцев в разных турнирах, включая еврокубковые соревнования. 

Последние полгода он провел в хорватской "Риеке", однако проявить себя там Никите так и не удалось. Он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и заработал два предупреждения. Две недели назад его контракт с "Риекой" завершился. Пока нового клуба у игрока нет.

Миха Мевля (Словения, 32 года)

Опытный защитник в сентябре 2022-го перешел в московский "Спартак", но уже в январе оказался не нужен российскому клубу. Всего в его составе он провел семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним предупреждением. В России он также выступал за "Зенит", "Сочи" и "Ростов". Успел поиграть Миха и в других странах: Словении, Швейцарии, Израиле, Румынии и Турции. Кроме того, на его счету 50 матчей в футболке сборной Словении.

Мевля не потянул уровень одного из топ-клубов России, но в КПЛ его качества еще могут показаться привлекательными. "Астане" не помешал бы опыт Мевли и его навыки. Да и самому Михе было бы неплохо потренироваться и поиграть на "Астана Арене" перед тем, как он сыграет на этом же стадионе за сборную в рамках отбора на Евро-2024. Эта игра против команды Казахстана пройдет уже меньше чем через месяц.

Но вопрос будет и в финансовых аппетитах. Готов ли будет Мевля, привыкший к условиям в таких клубах, как "Зенит" или "Спартак", идти на понижение зарплаты ради игры в "Астане"? По логике вещей, это может быть компенсировано возможностью сыграть в еврокубках. "Астана" этим летом начнет квалификацию в Лиге чемпионов.

Неманья Анджелкович (Сербия, 25 лет)

Еще один серб в нашем списке. Анджелкович всю карьеру проводил в Сербии, играя не за самые сильные клубы своей страны. В январе 2021-го он перешел в азербайджанскую "Зирю", за которую выступал два года. В прошлом сезоне Неманья провел 17 матчей во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился. 

Переход в "Астану" на бумаге вполне осуществим. Во-первых, как мы уже говорили, в команде достаточно балканцев, во-вторых, игрок уже выступал в Азербайджане, и процесс адаптации в Казахстане не должен затянуться, в-третьих, маловероятно, что в "Зире" у Неманьи были какие-то заоблачные условия, поэтому столичный клуб их вполне потянет. Для самого футболиста это был бы шаг вперед и возможность бороться как за чемпионство, так и за еврокубки.

Йозо Шимунович (Хорватия, 28 лет)

Это воспитанник загребского "Динамо", который почти пять лет выступал в составе шотландского "Селтика". На его счету больше 40 матчей за сборные Хорватии разных возрастов, однако за главную команду "шашечных" он так и не сыграл, зато дважды был запасным в играх сборной Боснии и Герцеговины.

Кроме того, у Йозо большой еврокубковый опыт, включающий в себя 51 матч во всех турнирах. Он играл и против "Астаны" в 2017-м, когда в Глазго "Селтик" разгромил столичных со счетом 5:0. За свою карьеру Шимунович трижды становился чемпионом Хорватии, пять раз чемпионом Шотландии, также он завоевал восемь национальных кубков в составах "Динамо" и "Селтика".

Самый большой минус этого кандидата заключается в том, что он не играл с прошлого лета, когда закончился его контракт с хорватской "Горицей". Что касается плюсов, то у Шимуновича есть багаж еврокубкового опыта, а в "Астане" его наверняка ждали бы его соотечественники Йосип Чондрич и Марин Томасов.

В "Астане" уже играл хорватский центральный защитник по фамилии Шимунович, но это был Лука Шимунович, который является лишь однофамильцем и соотечественником Йозо.

Никола Максимович (Сербия, 31 год)

25 матчей за сборную Сербии, игры в составе "Наполи", выступления за московский "Спартак" и другие итальянские клубы - все это объединила в себе карьера Максимовича. В начале сентября он стал свободным агентом, покинув "Дженоа", и с тех пор новое место работы защитник так и не нашел. 

Этот футболист играл на достаточно высоком уровне и защищал цвета топ-команд. Сейчас он уже вряд ли будет демонстрировать свою лучшую форму, но опыт и основные качества Никола сохранил. Правда, сохранить он мог и тот финансовый аппетит, который у него сформировался за последние годы. Поэтому не факт, что потенциальное предложение "Астаны" устроит серба. Да и сам игрок, вполне вероятно, предпочтет оказаться в одной из топовых европейских лиг.

Но для "Астаны" это был бы шикарный трансфер. Тем более сербы с богатым опытом уже туда приезжали - пример Антонио Рукавины. А еще в "Астане" когда-то зажигал однофамилец Николы - Неманья Максимович

Это лишь короткий список, который заинтересовал нас при поиске свободных агентов. Не факт, что "Астана" вообще собирается рассматривать кого-либо из них. Но существует вероятность, что с кем-то из них столичный клуб все же контактировал. 

Напомним, что в первом туре КПЛ "Астана" примет на своем поле карагандинский "Шахтер". Матч пройдет в субботу, 4 марта, в 20:00 по столичному времени. 

Фото: ФК "Кванджу", ФК "Эксельсиор", ФК "Спартак Москва", ФК "Зиря", ФК "Селтик", ФК "Наполи"©️

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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