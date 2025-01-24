"Тобол" ведет аккуратную и точечную селекцию в зимнее межсезонье, но многое в команде может измениться, если клуб покинет лидер прошлого сезона Ислам Чесноков. Корреспондент Vesti.kz рассуждает о трансферной кампании костанайцев, которая на данный момент вызывает скорее позитивные отклики.

Главная проблема "Тобола" в последние сезоны заключалась в ограниченной обойме, клуб собрал качественный основной костяк, но равноценной подмены им не было.

Сейчас костанайцы постепенно приходят к тому, что есть по два игрока на позицию. Причем основной акцент в этот раз "Тобол" сделал на относительно молодых, интересных казахстанских футболистах.

В клуб пришли вратарь Данил Устименко (24 года), защитник Мейрамбек Калмырза (22 года), полузащитники Наурызбек Жагоров (26 лет) и Данияр Усенов (23 года). Каждый из перечисленных обладает определенным потенциалом для роста и подходит под стилистику игры Нурбола Жумаскалиева.

Кроме того, "Тобол", судя по всему, закрыл позицию правого защитника, перехватив у "Актобе" черногорца Марко Вукчевича. Также команду пополнил белорусский нападающий Николай Сигневич, отлично проявивший себя в "Атырау" в прошлом сезоне. Плюс вернулся опытнейший защитник Темирлан Ерланов.

Сейчас у "Тобола" вырисовывается отличный симбиоз качественных, опытных легионеров и молодых, амбициозных казахстанцев.

Но, пожалуй, главная проблема костанайцев - возможный уход Чеснокова. Вингер "Тобола" однозначный игровой лидер клуба, в прошлом году он делал результат в некоторых матчах практически в одиночку. Зависимость от Чеснокова у "Тобола" существенная, именно поэтому клуб так держится за него и тяжело ведет переговоры с зарубежными командами относительно трансфера Ислама.

Вингеров такого же качества и с высокой результативностью в команде просто нет. Найти замену Чеснокову внутри КПЛ практически невозможно, а это значит - придется искать легионера извне подобного класса. Как он встроится и даст ли тот же импакт - большой вопрос.

Именно поэтому все селекционные старания "Тобола" могут потерпеть крах, если из клуба уйдет главная звезда. Но если Костанай сохранит Чеснокова, то с таким подбором футболистов клуб будет обязан претендовать на медали и даже на чемпионство.