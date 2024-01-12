"Астана" выступила с сообщением

Пресс-служба футбольного клуба "Астана" поделилась планами подготовки к новому сезону, передают Vesti.kz.

14 января тренерский штаб и игроки начнут подготовку в Объединенных Арабских Эмиратах.

Первые тренировочные сборы продлятся до 31-го января, после чего 4 февраля команда вновь соберется в ОАЭ, где пробудет до 22 февраля.

"Астана" стала второй в минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

В зимнее межсезонье ее состав покинули Степан Лончар, Дембо Дарбо, Жарко Томашевич, Аслан Дарабаев, Вараздат Ароян, Саги Совет. При этом столичные оформили первый трансфер, подробности - здесь.