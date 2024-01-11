"Астана" решила судьбу казахстанского футболиста: он играл за разные сборные

Казахстанский защитник Саги Совет покидает футбольный клуб "Астана", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичных.

"Саги - гордость столичной школы футбола и воспитанник "Астаны".

В составе нашего клуба он прошел все этапы взросления, попав в основную команду и не раз демонстрировал уверенную игру в футболке "Астаны".

В сезоне-2022 вместе с клубом становился чемпионом Казахстана, проведя всего за команду 22 матча.

ФК "Астана" искренне благодарит Саги за неоценимый вклад, который он внес в успехи команды и верит, что его ждет большое будущее", - говорится в заявлении клуба.