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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Астана" решила судьбу казахстанского футболиста: он играл за разные сборные

"Астана" решила судьбу казахстанского футболиста: он играл за разные сборные
©ФК "Астана"

Казахстанский защитник Саги Совет покидает футбольный клуб "Астана", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичных.

"Саги - гордость столичной школы футбола и воспитанник "Астаны".

В составе нашего клуба он прошел все этапы взросления, попав в основную команду и не раз демонстрировал уверенную игру в футболке "Астаны".

В сезоне-2022 вместе с клубом становился чемпионом Казахстана, проведя всего за команду 22 матча.

ФК "Астана" искренне благодарит Саги за неоценимый вклад, который он внес в успехи команды и верит, что его ждет большое будущее", - говорится в заявлении клуба.

В карьере Совета также были "Арыс", "Мактаарал" и "Окжетпес". Привлекался в сборные Казахстана до 17, 18, 19 и 21 года.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Астана ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ

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