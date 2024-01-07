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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Астана" оформила первый трансфер зимнего межсезонья

"Астана" оформила первый трансфер зимнего межсезонья
©ФК "Астана"

Столичная "Астана" пополнилась первым новичком перед стартом сезона-2024. Им стал защитник сборной Казахстана Марат Быстров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

О переходе 31-летнего футболиста в столичный клуб немало говорилось в последние дни. Но сегодня сделку подтвердил авторитетный портал Transfermarkt. Сообщается, что игрок с 25 матчами за сборную Казахстана присоединился к семикратным чемпионам страны на правах свободного агента.

Последние три с лишним года Быстров провел в составе грозненского "Ахмата". Это его второй приход в "Астану". В июле 2018-го он уже присоединялся к сине-желтым, но не провел ни одного матча за основной состав, дважды отправляясь в аренду. 

Трансферная стоимость Быстрова оценивается порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро. Также в его карьере были российские "Магнитогорск", "Челябинск", "Тамбов", казахстанские "Тобол" и "Ордабасы"

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Астана ФК Тобол ФК Казахстан Ордабасы ФК Ахмат ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ Быстров Марат

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