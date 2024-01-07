"Астана" оформила первый трансфер зимнего межсезонья

Столичная "Астана" пополнилась первым новичком перед стартом сезона-2024. Им стал защитник сборной Казахстана Марат Быстров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

О переходе 31-летнего футболиста в столичный клуб немало говорилось в последние дни. Но сегодня сделку подтвердил авторитетный портал Transfermarkt. Сообщается, что игрок с 25 матчами за сборную Казахстана присоединился к семикратным чемпионам страны на правах свободного агента.

Последние три с лишним года Быстров провел в составе грозненского "Ахмата". Это его второй приход в "Астану". В июле 2018-го он уже присоединялся к сине-желтым, но не провел ни одного матча за основной состав, дважды отправляясь в аренду.

Трансферная стоимость Быстрова оценивается порталом Transfermarkt в 700 тысяч евро. Также в его карьере были российские "Магнитогорск", "Челябинск", "Тамбов", казахстанские "Тобол" и "Ордабасы".