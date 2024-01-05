"Астана" сделала заявление по двум легионерам

"Астана" официально объявила об уходе полузащитника Степана Лончара и Дембо Дарбо, сообщают Vesti.kz.

Боснийский полузащитник присоединился к столичному клубу летом 2023 года на правах аренды. "Астана" не стала выкупать контракт хавбека у венгерского "Ференцвароша", который рассчитан до лета 2025 года.

В составе "Астаны" Лончар провел во всех турнирах 18 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Помимо боснийца, "Астана" также попрощалась с форвардом Дембо Дарбо, который вернулся в "Аль-Наср" из ОАЭ. Гамбийский форвард год выступал за столичный клуб на правах аренды. Во всех турнирах он провел за казахстанский клуб 42 матча, в которых забил 11 мячей, и оформил два ассиста.