"Астана" сделала заявление о защитнике сборной Армении

Футбольный клуб "Астана" покидает армянский защитник Вараздат Ароян, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичных.

Впервые Вараздат пришел в "Астану" в 2021 году, с первого же матча продемонстрировав надежную игру в обороне. В сезоне-2023 вновь вернулся в столичный клуб и провел в его составе 44 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

"Мы хотим сказать спасибо Вараздату за неоценимый вклад, который он внес в успехи клуба и желаем удачи в будущем!", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что в карьере Арояна также были кипрский "Анортосис", испанский "Кадис", российские "Тамбов", "Урал", иранский "Падиде", армянские "Пюник" и "Патани".

В сборную Армении вызывается с 2011 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.